В ВР пришли Тимошенко, Кравчук и Мороз
10:12, 16 июля 2010Политика
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Начались торжества
В Верховной Раде началось торжественное заседание по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном заседании принимают участие депутаты всех созывов Верховной Рады, представители судебной ветви власти, дипломатических миссий, духовенства.
Кроме того, в сессионном зале присутствуют все члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, председатель Верховной Рады II и V созывов Александр МОРОЗ, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
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