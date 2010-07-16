В ВР пришли Тимошенко, Кравчук и Мороз

В Верховной Раде началось торжественное заседание по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном заседании принимают участие депутаты всех созывов Верховной Рады, представители судебной ветви власти, дипломатических миссий, духовенства.

Кроме того, в сессионном зале присутствуют все члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК, председатель Верховной Рады II и V созывов Александр МОРОЗ, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.