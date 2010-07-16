Нардепы прервали отпуск

В пятницу, 16 июля состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 20-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, к участию в торжествах приглашены народные депутаты первого и следующих созывов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, члены правительства, председатель Конституционного Суда Украины Анатолий ГОЛОВИН, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель Высшего Административного Суда Украины Александр ПАСЕНЮК, представители духовенства и дипломатического корпуса.

На заседании запланированы выступления председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, председателя Верховной Рады второго и пятого созывов Александра МОРОЗА, народных депутатов.