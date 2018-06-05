Виктор Балога: У Шуфрича психический срыв, но Левочкин к этому непричастен

Лидер политической партии «Единый центр» Виктор Балога после заведования секретариатом президента Ющенко словно ушел в спячку. С публичными заявлениями выступает довольно редко. О нем и о его политической силе – “Едином центре” – говорят разве что в контексте возможного единения с ПР. Активизировался Виктор Иванович после эмоциональных заявлений Нестора Шуфрича, выброшенного с министерского стула. Кстати, говорят, что Нестора Ивановича лишили должности из-за того, что он начал раздавать должности на местах людям Медведчука.

Виктор Балога ответил на вопросы УНИАН.

ЛИТВИН С КОММУНИСТАМИ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ НИ ОТДЕЛЬНО, НИ ОПТОМ Виктор Иванович, Нестор Шуфрич настаивает на том, что его уволили именно “под вас”, и поскольку литвиновцы и коммунисты пока не согласились на альянс с вами, то вас еще не назначили министром. Говорят, что это обязательно произойдет осенью...

Дайте уволенному покой, у него и так горько на душе! Он сам не понимает, что произошло. Этот отставник по горячим следам наговорил такого, что ему нужно думать не обо мне, а о своих безотрадных политических перспективах.

Что же касается меня, то не собирался, не собираюсь и не буду собираться в МЧС. Я уже говорил журналистам, что это министерство может возглавить кто угодно, только не Балога.

Вы вот говорите, что министром по чрезвычайным ситуациям не будете точно, то может, будет какая-то другая должность, например, губернатор Закарпатья?

Нет, не будет. Ну сколько еще раз можно заходить на губернатора Закарпатья?! Для меня нет смысла сегодня говорить о каких-то должностях, это уже пройдено многократно. И разве жизнь заключается в должностях?

Для меня и моих коллег сегодня намного важнее – местные выборы. Мы хотим увидеть, на что мы способны, какой IQ, какой потенциал у “Единого центра”.

Так вы, можно сказать, даете слово, что не будете в правительстве? Я в этом убежден!

Почему, на ваш взгляд, коммунисты и литвиновцы были против вас? Литвин с коммунистами меня не интересуют ни отдельно, ни оптом. Мы их ни о чем не просили и не могли просить. Потому нам фиолетово, как они голосовали.

Интересно другое – Литвин и коммунисты пошли против Партии регионов из-за изменений к закону о местных выборах. ПР готова были отказаться от требования о регистрации партийных ячеек за 365 дней до даты выборов. Но это срывало шансы на прохождение в местные советы литвиновцев и коммунистов.

Потому этот дуэт достал очень чувствительный для ПР козырь – заблокировал закон о референдуме. Под давлением «регионалы» оставили в силе «норму 365», потому что осенью законодательство о референдуме им все равно нужно будет принимать, а резерва голосов нет, и создать его очень тяжело.

Источником пополнения коалиции называли как раз “Единый центр”... Депутаты “Единого центра” не пойдут в коалицию, мы об этом четко заявили. Мои коллеги являются единомышленниками и никогда не будут разменным материалом.

Существует ли хотя бы гипотетическая возможность изменения закона о местных выборах? До вступления избирательного закона в силу остался один шаг – подпись президента. Сейчас на него жмут все нано-партии и БЮТ. При этом нужно понимать, что «бютовцы» от нового закона выиграли едва ли не больше всего. Вся их истерика – показная, на публику.

Нервничают коммунисты и Литвин: они боятся возможности пересмотра закона в первые дни очередной сессии парламента. Принятие закона покажет, дорожит ли еще Виктор Янукович меньшими партнерами по коалиции, или уже потерял окончательно к ним интерес. Думаю, президент уже макнул перо в чернила...

У ШУФРИЧА ПСИХИЧЕСКИЙ СРЫВ Шуфрич говорит, что вы требовали должность именно министра чрезвычайных ситуаций, потому что «у вас с ним давние личные счеты», и Левочкина было легко уговорить, потому что у него тоже с ним свои счеты...

Их счеты знает только их бухгалтерия, пусть они баланс своих отношений подводят сами. Лично я убежден, что в государственных делах – таких, как подбор кадров в правительство, руководствоваться личными антипатиями или симпатиями категорически недопустимо.

Теперь что касается «требовал должность»... Во-первых, никогда и ни у кого не требовал никаких должностей. Во-вторых, тщетно требовать портфель у президента или премьера, кто бы на этих должностях ни был. В высшей политической лиге такой рекет не проходит. В-третьих, добиваться должности министра, чтобы кому-то там отомстить – это не для меня. Не вписывается в мои критерии достоинства и порядочности.

Честно говоря, я сам не знаю, о каком «нашем личном» говорил Шуфрич. Если его понесло с вечера пятницы безудержно: «Богатырева – плохая, Левочкин – плохой, Янукович идет не туда», – то напрашивается один вывод: с ним что-то произошло. Это психический срыв.

ЛЕВОЧКИН К УВОЛЬНЕНИЮ ШУФРИЧА ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ Так Шуфричу все же Левочкин отомстил?

Точно могу сказать, что Левочкин к этому абсолютно непричастен.

По своему опыту руководства президентским Секретариатом знаю, что на кадровые решения высшего уровня глава АП не влияет.

Но мне досадно, что все сегодня только об этом и говорят. Потому что, по большому счету, освобожден чиновник – это та же, как он высказался о Левочкине, «придорожная пыль». Почему в прессе так мало обсуждаются реформы? Тот же Налоговый кодекс, от которого все аж присели на одно место?..

Зато сегодня почему-то актуален словесный мусор! Этот экзальтированный экс-министр ежедневно направо и налево раздает интервью, где выдумывает все новые нюансы. Подумаешь – сняли какого-то одного министра! Там как минимум половину нужно снять, потому что они некомпетентны!

Поверьте, тема благосостояния людей намного важнее, чем судьба какого-то чиновника.

Насколько, по вашему мнению, целесообразно выносить Налоговый кодекс на всенародное обсуждение? Это логично. В той же Швейцарии даже мелкий вопрос ставится на референдум.

Думаю, Налоговый кодекс в том варианте, который принят в первом чтении, в случае вынесения на обсуждение получит от народа «ноль» и не пройдет одобрение.

Как по мне, власти стоит все более-менее важные вопросы выносить на референдум. Тогда не только она будет ответственна за реформы, но и общество. Но если проводить референдум лишь для того, чтобы в угоду власти что-то назначить или отменить, – это путь в никуда.

Референдум – прекрасная штука. Например, давайте вынесем на всенародное обсуждение количество членов правительства. Выберем, скажем, французскую, американскую, российскую или британскую модель. Здесь не нужно ничего выдумывать, все уже давно есть. Ведь если у нас модель, где у министра 10–15 заместителей, то стоит спросить, что они там все делают? Когда я работал министром по чрезвычайным ситуациям, то у меня были четыре заместителя, а теперь – восемь.

Я НЕ СОГЛАСЕН, ЧТО СОЮЗ С ПР – ЭТО ЧТО-ТО ТАКОЕ ПОЗОРНОЕ И ЧУТЬ ЛИ НЕ ПРЕСТУПНОЕ Все знают, что вы всегда были за союз с «регионалами», почему вы сегодня этого будто стесняетесь? Вы так формулируете вопрос, будто союз с «регионалами» – что-то такое, что нужно старательно прятать, позорное и чуть ли не преступное. Не согласен. И наша партия, и лично я всегда выступал за широкий политический диалог. Причем не только с ПР. Мы садились за стол переговоров со многими политическими лидерами. Чем больше партнеров – тем меньше врагов, а значит, и конфликтов.

Действительно, “Единый центр” поддержал Виктора Януковича во втором туре выборов. Решение об этом партия приняла консенсусом, после внутреннего обсуждения. Мы этого не скрывали, хотя и афиш об этом не расклеивали, потому что у победы президента и без того хватает родителей. И стесняться нам нечего, а когда с решениями новой власти не согласны – мы их публично за это критикуем.

Известно, что вы договаривались об объединении с Арсением Яценюком. Это должно было произойти на базе “Единого центра”, но он должен был быть лидером. Почему у вас ничего не вышло?

Да мы даже немного не приблизились к вопросу, вокруг кого персонально объединяться. Потому что есть же демократические правила.

Вопрос заключался в том, хотим ли мы иметь в центре и на правом фланге одну или две политических силы, которыя между собой не конкурируют и работают на Украину. Вот в этом главное! Потому что на сегодня среди правых нет ни одной самодостаточной партии.

Для сплочения необходимы в первую очередь общие ценности. И не суть важно, кто станет лидером. Проблема в том, что гетьманщина и продолжает царить над демократическим населением.

Где-то месяц назад вы говорили, что политические силы, которые не согласны с действиями власти, предложат «новый формат оппозиции». Среди этих политсил должен был быть и “Единый центр”. Когда будет такой «новый формат»? Я тогда еще говорил, что оппозиции как единого и эффективного целого нет. К сожалению, с тех пор ничего не изменилось. Досадно, поскольку ответственная оппозиция - очень важный элемент демократического государства. Чем меньше деятельности оппозиции – тем больший риск для демократии.

Под новым форматом оппозиции имел в виду такую объединенную политическую силу, которая будет обострена на интересы страны. Потому что те политики, которые провозгласили свою оппозиционную роль, решают локальную задачу – вернуть себя во власть. Кое-кто хочет провернуть эту комбинацию еще до очередных выборов.

У нас должно быть созданное новое качество оппозиции, по европейским образцам, с заявленными целями и программой действий. В такой политической силе не должно быть одного лидера, потому что все закончится неминуемым вождизмом и культом личности. Решение – путем консенсуса, избрание руководящих органов – на праймериз. То есть все формулы такого проекта уже известны и апробированы.

Как ни парадоксально, но возможность создания такой объединенной силы дает новый закон о местных выборах. Так уж вышло, что много умеренных, но амбициозных партий, влиятельных общественных организаций, деятелей региональных элит фактически остаются за бортом кампании. Выход есть: становиться под флаг той политической силы, которую закон не ограничивает, и через выборы идти к объединению. Это полностью реальный план, конечно, если ему опять не помешают личные амбиции.

Интегратором вы видите "Единый центр"? В частности. С точки зрения ресурса для местных выборов у нас очень хорошие структурные возможности. Идеология – демократическая и прагматичная.

Мы предлагаем эту инициативу в первую очередь тем партиям, которые хотят заложить фундамент работы в местных органах власти. Возможно, мы в этом идеалисты. Вообще же представительство в районных и областных советах мало интересует раскрученные партии. За исключением Партии регионов, БЮТ и “Единого центра”. Остальные стремятся попасть только в Верховную Раду. Там и власть весомее, и денег больше, и влияние серьезнее. А заниматься сложными проблемами местных общин им неинтересно, они этого не хотят, а часто – и не могут.

В КОМИТЕТЕ СПАСЕНИЯ МНОГО ЗЛОБЫ И ЖЕЛЧИ Почему вы называете комитеты защиты и оппозиционное правительство «комичными»? Туда входят очень многие люди с идеей. Зачем вы так?

Потому что они такие и есть. Пунктиром: цель абстрактна. Средства наивны. Лица уставшие. Лозунгам тридцать лет. Альтернативных идей нет. Много злобы и желчи. Профессионализма – ноль. Каждый понимает идею по-своему. Вот эти все «ГКЧП», два оппозиционных правительства – это все бутафория. Там вообще неясно, кто на кого работает. Дальше продолжать не стоит.

Говорят, что до осени коалиция насобирает 350 голосов. По каким мотивам переходят национал-демократы в коалицию с коммунистами и «регионалами»? Только не говорите, что они так о государстве пекутся... Я не верю не то что в 350 депутатов в коалиции, но и в 300. Это что-то приближенное к утопии. Хотя депутаты в большинство идут, эта миграция будет продолжаться и осенью. Так происходит и на местном уровне. В свое время, когда создавался “Единый центр”, некоторые высокие чиновники решили, что эта партия увековечит их во властных креслах. Когда стало ясно, что это не «партия власти», а идеологическая организация, начали отгребать к тем, кто имел больше шансов стать новой властью. Когда и фронтовые действия обернулись поражением, убежали с передовой к Партии регионов.

Такие спринтеры были, есть и будут. И ЕЦ в этом не исключение. Так было при Кучме. Кого-то из таких комбинаторов пригрел возле себя Ющенко, и они начали топить его, как только он стал терять силу. То же произошло и с Тимошенко. Она подобрала под свое крыло часть «эмигрантов» от Виктора Андреевича и потом за это поплатилась их побегом к нынешней власти.

Все эти движения гибким позвоночником перед властью как таковой – это пигмейство.

В каком-то интервью вы сказали, что одна из ошибок Виктора Ющенко в том, что он не разбирается в людях. А с вами Ющенко повезло, как вы думаете? Ответ – в моей трудовой книжке. Там записано, что с сентября 2006 года по май 2009 года я возглавлял Секретариат президента Украины, когда на этом посту был Виктор Ющенко. Судите сами.

Существует ли Виктор Андреевич для вас как политик? Какое предсказываете ему политическое будущее? Конечно, существует. По всем признакам. Он пять лет был президентом. Сейчас – лидер партии с известным именем, которая имеет депутатов в Верховной Раде и собирается идти на выборы. По-моему, этого уже достаточно, чтобы считаться с «фактором Ющенко», по крайней мере до 2012 года.

УСПЕХИ ВЛАСТИ – В ОСТРОМ ДЕФИЦИТЕ Энергетическая безопасность страны в руках “РосУкрЭнерго”... Так с кем вы будете строить Украину? Где для вас, выходца из Закарпатья, а не Донбасса, поле для деятельности, если Украину постепенно подгребают российский бизнес, идеология?

Страной руководит президент Янукович, премьер Азаров, проправительственное большинство в парламенте. Других руководителей государства я не знаю.

И только они ответствены за все, что у нас делается. В день инаугурации президент Янукович заявил, что лично отвечает за все, что происходит в государстве. Ему общество доверило развивать Украину. Какие будут результаты – это другой вопрос. Но буквально на второй день после выборов, когда президент еще даже ничего не успел сделать, становиться в оппозицию могут лишь люди с неуравновешенной психикой.

Если часть общества думает как вы – что Украину постепенно подгребают россияне, – то она выразит свое несогласие на выборах в 2012 и 2015 годах. Будет несогласие преобладающим – Украину возглавит новый президент.

Какие бы вы отметили наибольшие успехи сегодняшней власти? Успехи сейчас в остром дефиците. Причина в том, что нет политической воли проводить быстрые перемены. Ситуация вязкая, как разогрета смола. Реформы идут только на словах, когда начнутся в делах – неизвестно.

В правительстве – минимум десять лишних людей. Вице-премьеры по силовым вопросам и АПК – пятое колесо к телеге. Свободную должность гуманитарного «вице» нужно упразднить как таковую. Вице-премьер по региональному развитию был бы нужен лишь для административно-территориальной реформы, которая даже не объявлена. Можно объединить некоторые министерства и комитеты.

Проект Налогового кодекса, распиаренный как большой рывок вперед, оказался мифом. При этом экономический вице-премьер даже работу над ошибками выдает за реформу. Сплошная имитация!

Тем временем бизнес уходит в тень, потому что налоговики, санстанции и пожарники окончательно «озверели». Взятки выросли в разы. Импортеры не могут ввезти товар из-за усложненных таможенных правил и возросших поборов. Иностранные компании, которые открыли у нас представительства, свертывают активность из-за прессинга и коррупции. НДС – а это где-то 20 миллиардов гривен – не возвращается, бизнес в шоковом состоянии.

Сейчас сложились такие условия, что бизнесу проще закрыться и переждать. Так происходит и на Галичине, и на Донбассе.

Но есть маленькие успехи... Их немного, но они приятны. Например, возможность сохранить номер при смене мобильного оператора. (Смеется).

А в гуманитарной сфере? Гуманитарная политика, которая сейчас проводится, – это дорога в тупик. Возможно, Ющенко и его команда в свое время что-то неправильно делали, приняли какие-то «не те» решения. Поэтому давайте обсудим это, привлечем общественность, интеллигенцию, и уже после этого будем исправлять.

ДЕЛА У МЕНЯ – СЛАВА БОГУ, ХОРОШО

Часто ли видитесь с Виктором Андреевичем? О чем разговариваете? Общаемся, потому что мы точно не враги. Говорим о жизни, как у кого идут дела. У меня, слава богу, хорошо.

Вы с Виктором Ющенко основательно поработали на дискредитацию Юлии Тимошенко. Думаете, вы достаточно успешно все сделали или, возможно, что-то недоработали?

Не нужно говорить о дискредитации кого-то конкретно. Речь идет о том, что все в этой жизни должно получить по заслугам.

Считаю, что команда, не побоюсь сказать, так называемых демократических сил, которая взяла на себя ответственность с 2005-го по 2010 годы, в которой и я работал, не выдержала экзамена. Там не было понимания между главными действующими лицами. Нужно было дать Ющенко спокойно работать, и не нужно было ежедневно ставить ему палки в колеса, как это делала Тимошенко. Я такие методы не воспринимал, не воспринимаю и не восприму. И буду давать по пальцам каждому, кто так будет делать.

Мы никому преднамеренно не портили имидж. Они сами это сделали.

ИЗ-ЗА ФИЛАРЕТА МЫ ПОТЕРЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ЕДИНУЮ ПОМЕСТНУЮ ЦЕРКОВЬ Была ли у Виктора Ющенко реальная возможность создать единую поместную церковь в Украине?

Да, у Виктора Андреевича была такая возможность. Празднование 1020-летия Крещения Руси давало огромные возможности для объединения. Его Всесвятейшество Варфоломей очень хотел, чтобы слились все три конфессии. Но возникли проблемы с Филаретом, потому что на тот момент он неискренне ответил на вопросы, которые поднял Вселенский Патриарх.

Например? Чтобы образовать единую украинскую поместную церковь, нужно, чтобы за это подписались все епископы Киевского патриархата. Без оговорок, кто будет патриархом – Филарет или Владимир. Потому что такие решения, согласно правилам, принимаются лишь на Вселенском Синоде. А Филарет поставил условие, что патриархом должен быть он.

А еще Филарету нужно было написать ходатайство, чтобы его допустили к престолу, потому что он не признан. То есть сначала необходимо было пройти процедуру его легализации под омофором Вселенского Патриарха. Но Филарет не захотел. В конечном итоге согласился, но под гарантии Вселенского Патриарха Варфоломея. Прошу прощения, но просить гарантии от первого лица в православном мире – это неэтично.

По моему глубокому убеждению, не суть важно, кого бы избрал Синод. Само по себе объединение, образно говоря, Лавры и Владимирского собора было бы фантастическим. Мы могли этот вопрос решить еще в 2008 году.

Поймите правильно, я не виню Филарета. Он просто один из тех, из-за кого мы не смогли образовать единую церковь.

А возможность была! По поручению президента я лично занимался этим. Была проведена колоссальная работа, подготовлены все необходимы бумаги. Лично не раз ездил к Варфоломею. У нас до сих пор прекрасные отношения с Его Всесвятейшеством.

КИРИЛЛ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ “ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ” Так мы на сегодня потеряли возможность иметь единую поместную церковь? Когда объединения хотел президент Ющенко – была возможна одна модель. Всем известно, что Москва и тогда не хотела, и сейчас не хочет, чтобы украинцы создали поместную церковь. Но тогда для этого была воля Ющенко.

Конечно, Москва в дальнейшем не отступится. Но если нынешняя власть в этом вопросе будет действовать без оглядки на Московский патриархат, то, считаю, что единая церковь полностью реальна. Но я сегодня вижу серьезные вызовы такому объединению.

Многие люди сегодня обеспокоены срастанием церкви, а именно Московского патриархата, и политики. Как вам оцениваете активность патриарха Кирилла в Украине?

Я познакомился с ним, когда он еще был митрополитом, мы встречались у Блаженнейшего Владимира. Как по мне, Кирилл очень хорошо выполняет функции единения славянских народов на постсоветском пространстве. Точка. (Смеется).

Беседовали Оксана Климончук, Елена Гитлянская