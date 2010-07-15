Маски-шоу СБУ в киевской мэрии - всего лишь спектакль для киевлян?

Показательные выемки документов, проведенные СБУ в Киевской мэрии, направлены на повышение имиджа Партии регионов среди киевлян, а не на разоблачение злоупотреблений, пишет еженедельник «Комментарии:».

Уголовные дела вряд ли будут доведены до логического завершения, а на скамье подсудимых могут оказаться только люди, которые не принадлежат к близкому окружению Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, пишет издание, ссылаясь на источники в мэрии.

Как допускают «Комментарии:», земельные расследования закончатся тем, что у «политически неблагонадежных» отберут участки под предлогом якобы незаконности их получения.

Впоследствии эта земля опять может стать товаром, только будет продавать ее не Киевсовет, подконтрольный киевлянам, которые его избрали, а Госкомзем, подчиненный правительству.

Как сообщал УНИАН, следователи СБУ 7 июля изымали документы в служебных кабинетах чиновников КГГА в рамках расследования уголовного дела, связанного с нарушениями представителей киевской власти в сфере земельных отношений.

СБУ возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, осуществленные лицом, имеющим право доступа к ней).