Президенту скучно. Возможен ли искусственный кризис для «улучшения» результатов выборов?

О том, что избирательная кампания в Украине проходит однообразно и неинтересно, говорят давно. В этом даже признался Президент, на пресс-конференции 14 марта заявив, что в избирательных гонках не хватает идеологической и программной яркости, особенно в исполнении оппозиции, которая, на его взгляд, ничего не может противопоставить программе власти.

В целом, с точки зрения идеологий и программ, выборы в устоявшихся демократиях всегда проходят “неинтересно”. Именно идеологии и программы партий не составляют какой-то новости. В Украине ключевые партии и блоки, которые принимают участие в выборах, не так уж и молоды, хотя чисто пропорциональные выборы проходят у нас впервые. Потому Президент, скорее всего, имел в виду не идеологическую составляющую предвыборной борьбы, а что-то другое. Тем более, что кому как не Президенту знать, насколько далеким от идеологий и программ будет формирование будущей властной коалиции.

Так, может быть, кому-то недостает в выборах той динамики, которую мы наблюдали на прошлой президентской кампании? Может, ради демонстрации роли гаранта и арбитра в проведении честных выборов Ющенко не хватает кризиса? Как когда-то Кучме?

Кампания уже перешла в активную фазу. Шум вокруг угрозы “срыва выборов” из-за технических проблем напоминает панику. Даже Комитет избирателей, который еще недавно все нарушения считал «умеренными, неконцентрированными и сбалансированными с точки зрения применения властного и оппозиционного админресурсов», теперь дает совсем другие, близкие к апокалиптическим, оценки. Несмотря на все попытки сдержаться нервничает даже невозмутимый председатель ЦИК Ярослав Давидович. Перевраны списки избирателей, недоукомплектованы участковые избирательные комиссии – да мало ли? А Давидовича и КИУ Президент вряд ли относит к оппозиции, которая вроде бы жаждет подделок, а потому спекулирует на проблемах организации кампании.

Ответы на эти вопросы мы получим через несколько дней, когда увидим, подпишет или нет Президент только что принятые в парламенте изменения в избирательное законодательство.

Изменения эти достаточно специфичны.

С одной стороны, часть их – скажем, исправление списков избирателей в день голосования через суд, - явно сомнительны с точки зрения возможности подделок. По-видимому, местные суды, объективность которых вызывает много сомнений, способны обеспечить массовое пополнение рядов сторонников конкретных политических сил, которым крайне необходимо проголосовать именно на определенном участке, и без всяких открепительных талонов.

Интересно, что разрешение на исправление списков в день выборов фактически обеспечила своим голосованием вместе с оппозицией фракция социалистов. И это уже никого бы не удивило, если бы не заявление главы избирательной кампании Партии регионов Кушнарева о том, что когда Ющенко не подпишет эту норму, то именно Президент будет виноват в фальсификации. На этом фоне голосование СПУ в интересах требований оппозиции (действительно стремящейся опереться на собственный местный админресурс и улучшить свои проценты) будет способствовать, в случае чего, подрыву имиджа Ющенко как гаранта чистоты выборов.

С другой стороны, остальные изменения, внесенные в избирательное законодательство, поддержанные всеми участниками гонок в ВР (как ни как - 344 голоса), лишь на первый взгляд кажутся такими уж невинно-техническими. Да, главная поправка – о доукомплектовании участковых комиссий окружными комиссиями противоречит прежней, которая уже вступила в силу и в соответствии которой сформировано большинство нынешних участков. Если для Президента это не станет поводом для вето, то бесспорно станет поводом для остальных желающих обжаловать результаты выборов на этих доукомплектованных участках.

Правда, вторая поправка к закону, внесенная парламентом, исключает возможность признавать выборы на отдельных участках недействительными при иных обстоятельствах, чем предусмотренные законом ранее, и упомянутый сюжет туда не вписывается. Но, к сожалению, это изменение создает основания, которых до сих пор в законе не были, - ставить перед судом высшей инстанции вопрос о нарушении избирательного процесса в целом.

Но и это еще не все. Изменения в законы о выборах, поддержанных 344 депутатами, принимались в парламенте с голоса, даже без опубликованного текста. И кое в чем они отличались от тех, которые раньше вроде бы были предварительно поддержаны на согласительном совете. В частности, в объявленный первым вице-спикером ВР А.Мартынюком текст не попали требования оппозиции о снижении кворума участковых комиссий на случай массовых “заболеваний” сотрудников и т. п. Но при отсутствии в момент голосования текста законопроекта, а при наличии одной лишь стенограммы - нет никакой гарантии, что на подпись Президенту не будет подан закон вместе с этой нормой, проваленной при голосовании в ВР. Стоит ли говорить, какой скандал ждет нас в случае, если Президент подпишет фальсифицированный закон? А если и не фальсифицированный, но принятый с нарушением регламента?

С другой стороны, меньшим ли будет скандал в случае вето на закон, поддержанный конституционным большинством?

Проще говоря, внесение изменений в избирательное законодательство в последние дни перед голосованием под давлением воображаемой угрозы срыва выборов, которую, собственно, и создали сами партии и местные власти, подконтрольные тем же партиям, - ни прозрачности, ни честности выборам не добавляют. Следовательно, соглашаясь с этими изменениями ради демонстрации “чистоты выборов”, Президент рискует получить не совсем те результаты, на которые может надеяться. Не соглашаясь – рискует получить обвинение в невыполнении своего конституционного долга, недовольство мирового сообщества, от которого он так зависит при нынешних отношениях с Россией...

Есть и третий вариант: Ющенко может воспользоваться ситуацией в свою пользу, стимулируя еще большую “интересность” избирательного процесса, на фоне которого получить и “белый фрак” гаранта, и нужный результат выборов с соответствующей конфигурацией будущей коалиции... Создается впечатление, что именно на этот путь Ющенко уже встал. В частности, об этом свидетельствует и поддержка провластными фракциями некоторых упомянутых изменений в избирательное законодательство.

Конечно, не сам Президент, а исключительно технологи “Нашей Украины” в последние дни оказывают в рамках “войны штабов” очевидное психологическое давление на оппонентов из Партии регионов. И если в этих условиях Партия регионов не выдержит и пойдет в любую форму “контрнаступления” - доблестный министр Луценко, бесспорно, с блеском прекратит ее победное движение в парламент.

И, по крайней мере сейчас, может так казаться, что Луценко положит эту победу к ногам Ющенко. Хотя, конечно, ситуация совсем не такая простая, как и роль Луценко, и СПУ, и более широкого круга сил, маневрирующих вокруг искусственного разрушения правового поля выборов.

Таким образом, ситуация, как и во время президентских выборов, искусственно приближается к той, когда ни участковые, ни окружные, ни даже Центральная избирательная комиссия не способны будут подвести результаты выборов, опираясь на четкие законодательные нормы, разрушенные волнами изменений, внесенных под давлением так же искусственно создаваемого хаоса. При этом такое разрушение правового поля уже нельзя будет назвать “революцией” – за неимением искренней поддержки Майдана. Как бы Ющенко ни хотелось считать вражеской технологией утверждения о разочаровании избирателей. Совсем иным будет и отношение к разрешению внеправовой ситуации в высших судебных инстанциях – Высшем административном и Верховном. Причем не только ввиду политических пристрастий тех или иных судей. Но и ввиду нежелания разделить судьбу Конституционного суда, уже фактически уничтоженного политиками из-за его прежней непринципиальности...