Мартынюк: позиция коммунистов справедлива и она не меняется

Фракция КПУ не будет голосовать за кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

По его словам, «позиция коммунистов справедливая и она не меняется». «Мы не качаемся и не меняем свое решение», - отметил он.

В то же время он сказал, что решения коалиции по этому вопросу пока нет. Он также отметил, что сегодня нельзя говорить о возможности выхода КПУ из коалиции, в случае, если другие ее члены положительно проголосуют за кандидатуру В.ОГРЫЗКО.

Он подчеркнул, что не нужно волноваться за судьбу коалиции, поскольку «она не только будет существовать, но и будет усиливаться».

А.МАРТЫНЮК отметил, что целесообразно было бы, чтобы В.ОГРЫЗКО снял свою кандидатуру и «дал возможность Президенту Украины предложить другую кандидатуру, которая получит поддержку сессионного зала».

Как сообщал УНИАН, 14 марта после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о достижении договоренности рассмотреть президентскую кандидатуру на должность министра иностранных дел в парламенте.

На следующий день Верховная Рада во время рассмотрения вопроса назначения В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел решила перенести этот вопрос на вторник, 20 марта. Такое решение поддержали фракции большинства.