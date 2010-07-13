Рейтинг Януковича в Крыму - 78%

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН прогнозирует усиление президентской власти в регионах страны после проведения местных выборов, назначенных на конец октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе.

"С учетом очень мощного рейтинга Президента, который он продолжает удерживать, скорее всего, по итогам местных выборов президентская вертикаль будет усилена на местах, в том числе и в Крыму. Люди хотят стабильности, Президенту доверяют", - сказал С.КУНИЦЫН.

Крымский постпред считает, что рейтинг Виктора ЯНУКОВИЧА сыграет большую роль на выборах для Партии регионов.

"По последним опросам, его рейтинг составляет 78%", - заявил С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, выборы в местные органы власти пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе, в них не смогут принять участие блоки партий.