Тимошенко кажется, что Донецк стал кузницей кадров

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что избрание Анатолия ГОЛОВИНА председателем Конституционного Суда Украины свидетельствует по продолжении процесса концентрации власти представителями донецкого региона.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Человек опять же из Донецка, и мне кажется, что сейчас Донецк – это кузница кадров, где расставляются кадры на все должности в Украине, независимо от того, в какой области, в каком государственном институте. Генеральная прокуратура - донецкие, Конституционный Суд – донецкие, все председатели областных, районных администраций в большинстве донецкие", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя избрание нового председателя Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением трехлетнего срока пребывания в должности председателя Конституционного суда Андрея СТРИЖАКА 12 июля было проведено специальное пленарное заседание по избранию нового руководителя суда. Председателем Конституционного суда Украины стал Анатолий ГОЛОВИН, который родился в Макеевке Донецкой области.

В августе 2006 года Верховной Радой Украины А.ГОЛОВИН был назначен судьей Конституционного Суда Украины, а на специальном пленарном заседании 10 сентября 2008 года был избран заместителем председателя Конституционного Суда.