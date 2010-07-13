Ланге видит принципиальную проблему в Украине

Эксперты называют плохой традицией каждый раз перед выборами менять украинское законодательство.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Институт опросил экспертов о том, кому, по их мнению, выгоден принятый Верховной Радой закон "О выборах депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", и каковы последствия его принятия. В Институте напоминают, что данный закон предусматривает, в частности, выдвижение исключительно партиями кандидатов в мэры и городские советы, невозможность участия в местных выборах политических блоков, временной ценз (1 год) для регистрации на местах партийных ячеек, имеющих право выдвигать своих кандидатов на местных выборах.

Руководитель украинского бюро Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, говоря о законе, отметил, что с точки зрения Европейского Союза, и в том числе, Венецианской комиссии каждый раз перед выборами менять законодательство это плохие традиции в Украине. «Это, мне кажется, принципиальная проблема. Почти каждые выборы в Украине, начиная с 1991 года, сделаны под другим законодательством. Сейчас новые партии, некоторые из этих новых партий, в принципе, исключены из выборного процесса», - отметил эксперт. Напоминая историю украинских выборов, Н.ЛАНГЕ заметил, что, например, 10 лет назад главные роли играли вообще другие партии, чем сегодня. «Я хочу сказать, что в украинской партийной системе есть очень большая динамика и мне кажется, было бы правильно, если бы эту динамику можно было учитывать в выборной системе. Если мы видим тенденции, как люди голосовали в последние годы, то, мне кажется, это проблема: запретить в принципе подход новых партий», - подчеркнул он. Н.ЛАНГЕ напомнил, что очень авторитетная Венецианская комиссия, Совет Европы уже давно советовали Украине не менять законодательство за короткое время до выборов.

Политолог Владимир ЦЫБУЛЬКО считает, что данный закон призван сохранить в украинской политике существующее положение вещей. «Закон выгоден парламентским партиям, которые имеют хорошую инфраструктуру – вплоть до районных организаций. Фактически, этот закон адресный. Он работает не за определенные партии - он работает против. Против ТИГИПКО, против ЯЦЕНЮКА. Фактически он консервирует политический ландшафт», - сказал он.

Научный директор Школы политической аналитики, профессор НаУКМА Алексей ГАРАНЬ полагает, что политиками был выбран неправильный вектор совершенствования закона о выборах. «Надо было совершенствовать пропорциональную систему и идти на открытые списки. Вместо этого начали усиливать мажоритарный компонент. Если смотреть абстрактно – в этом ничего плохого нет. Возможно, на местных выборах как раз и нужна была бы смешанная система», - сказал А.ГАРАНЬ. Однако, по его мнению, в нынешних условиях «мажоритарщики» будут находиться под давлением административного ресурса. «В этом нет сомнений. О политической направленности говорят, собственно, все остальные положения этого закона. Два наиболее одиозных – о том, что мэров могут выдвигать только партии, что местные организации партий должны быть зарегистрированы за год до выборов. Что показательно – перед вторым чтением закона «регионалы» поигрались в плюрализм – ЕФРЕМОВ сказал: да, будем менять эти положения. На самом деле – ничего не изменили», - сказал эксперт.

Глава Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО уверен, что самая большая проблема этого закона в том, что в нем, отсутствует факт самовыдвижения кандидатов. «Если кто-то хочет стать мэром или депутатом областного, районного, городского совета, у него есть право быть номинированным на участие в выборах только политическими партиями. На самом деле Конституция Украины четко говорит, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. В данном случае, если кто-то из граждан Украины хочет баллотироваться, но не хочет быть выдвинутым от политической партии, его так называемое пассивное избирательное право этим законом нарушается», - отметил он. Также проблемой, по мнению А.ЧЕРНЕНКО, является то, что в местных выборах могут участвовать даже не все партии, а только те, которые зарегистрированы за год до выборов. «Это тоже существенно сужает права граждан, потому что если бы такая норма в законе была принята за год до выборов или раньше - но когда это принимается за четыре месяца до выборов, понятно, что мотивы сугубо политические: чтобы убрать конкурентов инициатора этого закона еще на этапе регистрации», - полагает глава КИУ.

Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир ОЛИЙНЫК полагает, что данный закон не противоречит Конституции Украины. «В статье №38 четко прописано право избирать и быть избранным, но законодатель вправе установить саму процедуру. То есть, если ты имеешь желание быть депутатом, ты можешь обратиться к любой политической силе. И сегодня идет интенсивный поиск фактических авторитетов, то есть людей, которые что-то уже сделали, которых избиратели уже знают», - сказал В.ОЛИЙНЫК. Также народный депутат отметил: «Любой закон несовершенен. Первый шаг мы сделали. Дальше будет практика, которая обязательно выявит большие расхождения с теорией, которую заложили в законе; будут еще какие-то изменения. Но самое главное – мы выбрали правильный вектор: это политическая структуризация общества».

В свою очередь, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что помимо ограничения избирательных прав граждан, принятый закон отсекает от полноценного участия в предстоящих выборах региональные политические элиты, которые будут вынуждены или отказываться от участия в предстоящей избирательной кампании, или договариваться с крупными всеукраинскими партиями. Также эксперт полагает, что проведение местных выборов согласно принятому закону, может существенно исказить волеизъявление граждан. «Существенное ограничение участия ряда политических сил и политиков, или же их полное недопущение к участию в предстоящих выборах, способствует концентрации власти на местах в руках действующей парламентской коалиции, и, в первую очередь, в руках Партии регионов. На предстоящих выборах будет отсутствовать политическая конкуренция», - заявил В.ЗАСТАВА. Также эксперт отметил, что принятый закон выгоден Юлии ТИМОШЕНКО. «В настоящих условиях многие оппозиционные силы, желающие принять участие в предстоящих выборах, фактически будут вынуждены выдвигаться от партии Ю.ТИМОШЕНКО – Батькивщина. Это касается как новых оппозиционных политиков, так и партнеров ТИМОШЕНКО, входящих в БЮТ. Из всех существующих оппозиционных партий именно Батькивщина имеет одну из самых разветвленных сетей зарегистрированных партийных ячеек, которые согласно новому закону будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов для участия в выборах. Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО будет пытаться укрепится в качестве основного оппозиционера действующей власти и растворить в Батькивщине многих из своих конкурентов по оппозиционному лагерю», - отметил В.ЗАСТАВА.