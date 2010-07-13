Ланге видит принципиальную проблему в Украине
Эксперты о новом законе по выборам
Эксперты называют плохой традицией каждый раз перед выборами менять украинское законодательство.
Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.
Институт опросил экспертов о том, кому, по их мнению, выгоден принятый Верховной Радой закон "О выборах депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", и каковы последствия его принятия. В Институте напоминают, что данный закон предусматривает, в частности, выдвижение исключительно партиями кандидатов в мэры и городские советы, невозможность участия в местных выборах политических блоков, временной ценз (1 год) для регистрации на местах партийных ячеек, имеющих право выдвигать своих кандидатов на местных выборах.
|Нико Ланге
Политолог Владимир ЦЫБУЛЬКО считает, что данный закон призван сохранить в украинской политике существующее положение вещей. «Закон выгоден парламентским партиям, которые имеют хорошую инфраструктуру – вплоть до районных организаций. Фактически, этот закон адресный. Он работает не за определенные партии - он работает против. Против ТИГИПКО, против ЯЦЕНЮКА. Фактически он консервирует политический ландшафт», - сказал он.
Научный директор Школы политической аналитики, профессор НаУКМА Алексей ГАРАНЬ полагает, что политиками был выбран неправильный вектор совершенствования закона о выборах. «Надо было совершенствовать пропорциональную систему и идти на открытые списки. Вместо этого начали усиливать мажоритарный компонент. Если смотреть абстрактно – в этом ничего плохого нет. Возможно, на местных выборах как раз и нужна была бы смешанная система», - сказал А.ГАРАНЬ. Однако, по его мнению, в нынешних условиях «мажоритарщики» будут находиться под давлением административного ресурса. «В этом нет сомнений. О политической направленности говорят, собственно, все остальные положения этого закона. Два наиболее одиозных – о том, что мэров могут выдвигать только партии, что местные организации партий должны быть зарегистрированы за год до выборов. Что показательно – перед вторым чтением закона «регионалы» поигрались в плюрализм – ЕФРЕМОВ сказал: да, будем менять эти положения. На самом деле – ничего не изменили», - сказал эксперт.
Глава Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО уверен, что самая большая проблема этого закона в том, что в нем, отсутствует факт самовыдвижения кандидатов. «Если кто-то хочет стать мэром или депутатом областного, районного, городского совета, у него есть право быть номинированным на участие в выборах только политическими партиями. На самом деле Конституция Украины четко говорит, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. В данном случае, если кто-то из граждан Украины хочет баллотироваться, но не хочет быть выдвинутым от политической партии, его так называемое пассивное избирательное право этим законом нарушается», - отметил он. Также проблемой, по мнению А.ЧЕРНЕНКО, является то, что в местных выборах могут участвовать даже не все партии, а только те, которые зарегистрированы за год до выборов. «Это тоже существенно сужает права граждан, потому что если бы такая норма в законе была принята за год до выборов или раньше - но когда это принимается за четыре месяца до выборов, понятно, что мотивы сугубо политические: чтобы убрать конкурентов инициатора этого закона еще на этапе регистрации», - полагает глава КИУ.
Народный депутат Украины от Партии регионов Владимир ОЛИЙНЫК полагает, что данный закон не противоречит Конституции Украины. «В статье №38 четко прописано право избирать и быть избранным, но законодатель вправе установить саму процедуру. То есть, если ты имеешь желание быть депутатом, ты можешь обратиться к любой политической силе. И сегодня идет интенсивный поиск фактических авторитетов, то есть людей, которые что-то уже сделали, которых избиратели уже знают», - сказал В.ОЛИЙНЫК. Также народный депутат отметил: «Любой закон несовершенен. Первый шаг мы сделали. Дальше будет практика, которая обязательно выявит большие расхождения с теорией, которую заложили в законе; будут еще какие-то изменения. Но самое главное – мы выбрали правильный вектор: это политическая структуризация общества».
В свою очередь, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что помимо ограничения избирательных прав граждан, принятый закон отсекает от полноценного участия в предстоящих выборах региональные политические элиты, которые будут вынуждены или отказываться от участия в предстоящей избирательной кампании, или договариваться с крупными всеукраинскими партиями. Также эксперт полагает, что проведение местных выборов согласно принятому закону, может существенно исказить волеизъявление граждан. «Существенное ограничение участия ряда политических сил и политиков, или же их полное недопущение к участию в предстоящих выборах, способствует концентрации власти на местах в руках действующей парламентской коалиции, и, в первую очередь, в руках Партии регионов. На предстоящих выборах будет отсутствовать политическая конкуренция», - заявил В.ЗАСТАВА. Также эксперт отметил, что принятый закон выгоден Юлии ТИМОШЕНКО. «В настоящих условиях многие оппозиционные силы, желающие принять участие в предстоящих выборах, фактически будут вынуждены выдвигаться от партии Ю.ТИМОШЕНКО – Батькивщина. Это касается как новых оппозиционных политиков, так и партнеров ТИМОШЕНКО, входящих в БЮТ. Из всех существующих оппозиционных партий именно Батькивщина имеет одну из самых разветвленных сетей зарегистрированных партийных ячеек, которые согласно новому закону будут иметь возможность выдвигать своих кандидатов для участия в выборах. Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО будет пытаться укрепится в качестве основного оппозиционера действующей власти и растворить в Батькивщине многих из своих конкурентов по оппозиционному лагерю», - отметил В.ЗАСТАВА.