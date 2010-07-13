Янукович пересел на несчастливый самолет?

После испытательных полетов вступил в строй «борт №1» — президентский лайнер А-319.

Об этом «Сегодня» сообщил руководитель Управления госохраны Игорь Калинин. По его словам, после всех обязательных формальностей флагман пополнил парк госавиакомпании «Украина» и уже совершил несколько полетов с президентом.

«Виктору Януковичу он пришелся по душе, — подтверждает один из сотрудников авиакомпании. — Заказанный и проплаченный еще при Ющенко, самолет выгодно отличается от морально и физически устаревших собратьев. Он оборудован двойной-тройной системой дублирования основных узлов и механизмов, что значительно повышает уровень безопасности. В салоне — дорогой интерьер, удобная и красивая мебель. Самолет пилотирует всего два человека, а не пять, как на машинах советского производства. Командиру основного экипажа Юрию Зленко самолет тоже нравится — послушен, прост в управлении». Летчик другой украинской авиакомпании оптимизм не разделяет: «С аэробусом постоянно что-то происходит. Говорят, во время покраски на него упала мачта, после дооснащения специальной техникой нарушилась центровка. Сыроват он для полетов особой важности».