Тигипко готов объединяться с кем угодно

После победы осенью на местных выборах партия "Сильная Украина" готова объединяться с любой политической силой в местных советах, чтобы войти во власть и иметь возможность проводить реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала ICTV.

"Мы все сделаем, чтобы войти во власть, потому что у нас реформы, у нас изменения, и мы не собираемся отсиживаться в оппозиции, которая сегодня, мне кажется, не очень интересна", - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что объединяться "Сильная Украина" будет с любыми политическими силами на основе реформаторских программ.

"Я допускаю, что в одном регионе это может быть Партия регионов, а в другом и БЮТ. Для меня это будет абсолютно нормально. Главное - менять ситуацию на местах", - отметил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что ни он, ни его политическая сила никому не давали клятву политической верности.

"Мы никому не клянемся. У нас своя самостоятельная партия, и мы будем работать. Реформы для нас - ключевое", - заявил С.ТИГИПКО.

Он также добавил, что надеется на победу "Сильной Украины" на местных выборах во всех регионах страны.

При этом он отметил, что его работа в правительстве пока усиливает предвыборные позиции "Сильной Украины".

"Мое пребывание в правительстве пока что усиливает позиции партии", - сказал С.ТИГИПКО, подчеркнув, что в правительстве он активно работал над принятыми законопроектами о сокращении проверяющих организаций, о едином социальном налоге, о госзакупках, рынке газа и создании единого регулятора тарифов на коммунальные услуги.

"Пока будет удаваться эта работа, я уверен, что это будет положительно влиять, в том числе и на местные выборы», - отметил С.ТИГИПКО.

Он в очередной раз заявил, что не собирается покидать пост вице-премьера, пока есть возможность заниматься реформами. В этой связи С.ТИГИПКО добавил, что у него скоро добавится работы по проведению пенсионной реформы, также он буде заниматься вопросами подготовки бюджета на 2011 год и фондовым рынком.