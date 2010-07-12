СИТИ: Неизвестные герои. Открытая дискуссия о забытых героях города

Телеканал СИТИ приглашает на открытую дискуссию относительно исторических фигур, которые имели весомое влияние на развитие Киева на протяжении прошлого века (в сферах управления, архитектуры, искусства, общественной деятельности.), но вклад которых незаслуженно забыт общественностью. Речь будет идти как о людях, незаслуженно забытых, так и о персонах, вокруг которых сознательно выстроена негативная мифология.

Для того, чтобы восстановить знание общества об этих фигурах, телеканал СИТИ по результатам дискуссии будет готовить телевизионный проект «СИТИ: Неизвестные герои». Этот проект является логическим продолжением серии «Гордость СИТИ», в рамках которой в прошлом году зрители канала могли познакомиться с наиболее известными киевлянами прошлого века. В этом же году канал решил рассказать зрителям именно о людях, которые оставили весомый вклад в истории города, но обществом воспринимаются неоднозначно или мифологизированы, или просто незаслуженно забыты.

К дискуссии приглашены:

· Дмитрий Малаков - научный сотрудник Музея истории Киева

· Виталий Ковалинский - историк, писатель

· Алексей Зарахович - писатель

· Леонид Красницкий - заместитель директора «Музея одной улицы»

· Михаил Кальницкий - историк

· Сергей Билоконь - руководитель Центра культурологических студий Института истории Украины НАН Украины

· Лариса Ившина – главный редактор газеты «День»

· Виталий Докаленко – генеральный директор телеканала СИТИ.

Модератор: Роман Вибрановский – главный редактор проекта «СИТИ: Неизвестные герои».

Дискуссия будет публичной, на мероприятие приглашены представители СМИ Киева.

Дискуссия состоится в среду, 14 июля о 11:00 в помещении пресс-центра медиа-холдинга «Главред-медиа» по адресу: ул. Сретенская, 2/8. Контактное лицо: Нина Герасименко, тел.: 097-89-44-33-2 , gerasimenko@city-tv.kiev.ua, pr@gravis.tv