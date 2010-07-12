Два министерства потеряли решение Стокгольмского арбитража по делу RUE?

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ утверждает, что он до сих пор не видел решения Стокгольмского арбитражного суда по делу «RosUkrEnergo» против НАК «Нафтогаз».

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Также министр юстиции низко оценил работу юридической компании Magisters, которая до смены власти в стране защищала интересы государства в судебном конфликте с газовым посредником - компанией RosUkrEnergo. «Magisters плохо справлялась», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Между тем министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сообщил телеканалу ТВі, что решение Стокгольмского арбитражного суда по делу «РосУкрЭнерго» было направлено в Министерство юстиции. «Мы его давно получили. Мы же направили его на анализ в Министерство юстиции, как я и сообщал предварительно», - заявил Ю.БОЙКО.