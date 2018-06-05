Что известные украинцы говорят про Кирилла, «грязь Москвы» и Мазепу

По просьбе, или скорее по требованию, московского патриарха Кирилла, который вскоре опять наведается в Украину, столичную улицу Ивана Мазепы Киивсовет переименовал в Лаврскую. Но не всю. Часть оставили за Мазепой – ту, что от станции метро «Арсенальная» до площади Славы, то есть пятнадцать домов, как будто насмехаясь над выдающимся украинским гетманом. Постановление принимали по инициативе Виталия Журавского, который принадлежит к «молодой команде» Черновецкого, однако «команда» голосовала за нее не в полном составе. Решающими стали голоса трех депутатов от Блока Кличко. В частности, за переименование голосовал эдакий Валерий Карпунцов, который считается близким к боксеру. Хотя сам Кличко перед заседанием обещал, что они не будут поддерживать это решение, но, как нам объяснили в его команде позже, Виталий является «европейским политиком, потому не возражал тем, кто хочет проголосовать за переименование, потому что они - люди очень верующие» (только странно, причем тут вера). Карпунцов не возражает против улицы Мазепы в Киеве. Напротив – он пообещал, что лично будет инициировать, чтобы улицу Московскую переименовали в Ивана Мазепы.

– Лёгко! Вот увидите! – пообещал он.

...Ми люди доверчивые и терпеливые, поэтому подождем, когда депутат выполнит обещание. А пока еще мы спросили у известных украинцев, что для них означает имя гетмана Мазепы. И вправе ли политик соседней страны, каким является Кирилл, инициировать переименование улиц в нашем городе.

Дмитрий Павлычко, общественный деятель, поэт: МНОГИЕ ИЗ НАС ПРОШЛИ ПУТЬ МАЗЕПЫ Для меня Иван Мазепа значит больше, чем просто политический деятель, повстанец. Он фактически первый из всех украинских гетманов поставил вопрос так просто и ясно за Украинскую независимую, оторванную от Московской империи державу. Но Мазепа был человеком сложным. Он долго вынашивал этот план.

Мы все подобны Мазепе, потому что мы также были в тяжелых обстоятельствах: когда были коммунистами, когда были советскими писателями, мы все были мазепинцами, мы все ожидали момента, когда можно будет сказать «Слава Украине! Слава государству!»

Я себя именно к таким отношу, потому для меня Мазепа – это глубоко трагический человек, который был вынужден на определенное время повиноваться во имя того, чтобы приготовиться к восстанию.

Почему Мазепа проиграл? Потому что в те времена Украина уже была разделена. Богдан Хмельницкий выиграл, потому что в его времена вся украинская земля была в одной юрисдикции – польской Речи Посполитой. И Хмельницкий поднял все регионы Украины – от Черного моря до Холма.

Понимаете, Мазепа своей деятельностью как повстанец оставил глубокий след... Когда мне было пять лет, я надел мазепинку. Я и до сих пор хожу в мазепинке. Считаю, что сегодняшняя молодежь должна тоже носить ее. Мазепинка – это украинская шапка, которую носили также в Украинской повстанческой армии.

Когда я был более влиятельным лицом, я обращался и к Кравчуку, и к Кучме, и к Ющенко одеть украинскую армию в мазепинку, которая имеет свою историю.

Взгляните на французов, немцев, поляков. Каждая армия имеет одинаковые ботинки, одинаковые шинели, карабины, но у всех разные шапки. Мы этого не сделали, мы ходим в этих позорных фуражках, которые напоминают мне Советскую империю, советских кагебистов.

Сергей Жадан, писатель: ГЛАМУРНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Безотносительно к тому, кто такой Мазепа и что такое Январское восстание, глубокую обеспокоенность вызывает факт спайки церкви с новой властью, фактически превращение церковных институтов в эдакий институт политруков, когда при каждом министре, бургомистре или просто клерке стоит батюшка и подсказывает, что и как делать.

Вот впадение в религиозный экстаз, за которым видится циничная работа на публику, очень настораживает. Гламурное православие, которое пытаются втюхать доверчивому обществу, постепенно превращается в эффективный фактор формирования политических процессов. И это не может не вызывать нормального, естественного сопротивления.

Евгений Сверстюк, диссидент: ПЕТР ГЛУМИЛСЯ НАД ВЕРОЙ, ПОТОМУ ЗАСЛУЖИЛ АНАФЕМУ

Речь идет не о том, кто для меня лично Мазепа. Проще всего я бы мог сказать, что он является национальным героем, авторитетом. Несомненно, он – один из крупнейших украинских гетманов, выдающаяся фигура в украинской истории, едва ли не наиболее известная в мире. И этого было бы достаточно.

Но сегодня стоит говорить не об этом, а о нахальстве человека из чужой страны, который предлагает нам менять названия улиц.

Хочу коснуться хамской традиции силой набрасывать свое в чужом крае, которая держалась на насилии, терроре и танках. Кремль до сих пор ревниво относится к тому, что освобожденные от него народы возвращаются к своей памяти и самоуважению. Очевидно, в Москве сохранилось какое-то деликатное ведомство, которое болезненно переживает такую очистку соседних народов.

Собственно, если говорить о Мазепе с точки зрения церкви, то это имя, за которое молится Православная церковь Украины четыре века, потому что в каждой литургии возносится молитва за творцов и благотворителей храма сего. И в многочисленных храмах, которые построил Мазепа, – это молитва за Мазепу. В молитве не должно произноситься конкретное имя.

Мне вспоминается одна конфискованная при советах публикация о визите в Украину последнего царя Николая ІІ, который хорошо знал иконопись, церковную живопись. В одной из церквей Киева он увидел портрет Мазепы и спросил известного историка Яворницкого: «Молятся ли за Мазепу в церкви?» «Молятся, как полагается в литургии за строителей и благотворителей храма сего», – ответил Яворницкий. «Провозглашают ли анафему Мазепе?» «Провозглашают, как было приказано». На том и закончился разговор. Но очевидно, он должен был бы иметь продолжение, поскольку у христиан есть даже молитва за врагов, за тех, кто вас гонит, но в христианской традиции нет проклятия. Тем более что анафема Мазепе имеет сугубо политический характер.

Когда-то, в давние темные годы, в церкви были приняты анафемы на людей, которые выступали против христианской веры, разрушали основы церкви. В этом понимании к Мазепе не могло быть никаких вопросов... Напротив, вопросы были к Петру І, который устраивал своего рода сатанинскую евхаристию в среде своих приближенных. Высмеивал православное духовенство, организовывал всешутейшие соборы, когда во время пьяных оргий надевали церковные одеяния и пили из церковных чаш. Это действительно было глумление над верой, и за это, конечно, можно было бы ставить вопрос об анафеме Петру І. Но рабы не могут ставить такой вопрос – ни тогда, ни в советские времена, ни теперь.

Переименование улицы – это пробный шар, брошенный в Украину с целью проверить, насколько украинцы способны возмущаться и отстаивать свою честь. Думаю, в этом вся суть этой акции...

Для любой страны обида национального героя должна вызывать волну возмущения. Тем более что мы знаем: Кирил является специалистом по внешнеполитическим вопросам. В этой части он имеет большие заслуги от советской власти. Он никоим образом не выступает как духовный пастор...

Достаточно сравнить его приезд с визитом Иоанна Павла ІІ, который обнаружил почтение к этой земле тем, что поцеловал ее в аэропорту и тем, что разговаривал с нами на украинском языке и напоминал нам нашу славную историю, наши славные традиции, имена.

Был также визит Вселенского Патриарха, который отслужил в Софийском соборе литургию, и в какой-то степени повернул нас к памяти о нашей церкви-матери, к ее традициям, по которым живем более чем тысячу лет.

Словом, такие визиты являются большим праздником, духовным праздником. Они призваны дать народу позитивный заряд. Но визит Кирилла начинается с ноздревской идеи – переименовать украинскую улицу. Это, обычно раздражает и обижает. Я уже не говорю, что «Лаврская» – это чисто советское название. Переименование по советскому образцу. Если название духовное, то должно быть духовное. Например, у нас Трехсвятительская, Воскресенская, Воздвиженская, Спасская. А что такое «Лаврская»? Это не украинская традиция.

Сергей Архипчук, режиссер, основатель фестиваля «Мазепа-фест»: КИРИЛ – ЭДАКИЙ ШОУМЕН ОТ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ Кому-то не хочется, чтобы была Украина, не то что улица Мазепы в Киеве или памятник гетману в Полтаве.

Должна быть Российская монархическая империя в новейшем представлении, а Украина и все украинское мешает, как и мешало всю историю. Если бы украинское им не мешало, то не были бы убиты Евгений Коновалец и Степан Бандера... Собственно, это беспокоит наших соседей.

И наше слово говорит «брат»-коррупционер, шестерка, холуй (большинство депутатов ВР, Киевсовета, чиновники Полтавы). Это целая армия, тьма безразличных людей.

Конечно, если бы не было Голодомора, то дух сопротивления был бы намного сильнее. Возможно, не такой, как у немцев, но хотя бы как у греков.

Мазепа для меня – личность, которая постоянно требует познания, изучения, осмысления. Но речь о другом.

Стае кагебистов, которые до недавнего времени вели холодную войну с Америкой, сейчас нечем заняться. У них есть ассистенты в виде министров, премьер-министров и даже президентов. Один из проектов – московский патриархат, который активно работает в Донецке, Луганске, Крыму.

Что я чувствую, когда приезжает Кирил? Что тут можно чувствовать, эдикий шоумен от московской церкви. Товарищ Кирил так же, как и товарищ Табачник, играет свою роль. Ведь сколько было супостатов – Урицкий, Косиор, Петровский, Сталин. Их они не проклинают, а не дает им душевного покоя украинский гетман. Мазепа для них – как кость в горле.

Недавно увидел просто поразительный пример идиотизма – в научном учреждении Крыма - в Никитском ботаническому саду восстановили памятник Молотову. Рядом с памятником Ленину стоит Молотов... «Почему?» – спрашиваю у экскурсовода. «Потому что когда-то сад носил его имя», – говорит он. А если во время оккупации что-то где-то носило имя Гитлера или еще кого-то, то, выходит, им тоже нужно ставить памятник?

Сейчас в Полтаве восстанавливают двуглавого орла, в Харькове ставят доску в честь Погромщика и Черносотенца.

А то, что переименовали улицу, объяснить просто: состоялось идеальное исцеление чухраинца, малоросса и хохла Придурченко, о котором пел Эдуард Драч.

Анна Герман, заместитель главы АП: НЕ НУЖНО СПЕКУЛИРОВАТЬ ФАКТАМИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ В Киеве улицы должны носить те имена, как этого хотят киевляне и Киевский городской совет, а не я.

Мазепа для меня – историческая фигура. Такая, как все другие исторические фигуры. Я не способна превозносить или приуменьшать роль украинских исторических фигур, потому что считаю, что так мы не должны делать. Есть исторические факты и на них нужно смотреть с высоты вечности, а не пытаться спекулировать ими в нынешних политических играх.

Братья Капрановы, общественные деятели, книгоиздатели: ПЕТР РАСТОРГ ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРЕДАЛ

Мазепа – самый загадочный, самый романтичный власть предержащий в нашей истории. Это едва ли не единственный из уникальных случаев, когда властью был наделен человек культурный, талантливый, одаренных. Причем он во всем был почти совершен.

Нас увлекает такое уникальное сочетание.

Названия улиц одухотворяют город. Конечно, можно назвать, как в Америке, - Первая, Вторая улица. Например, в Николаеве было в свое время двенадцать Продольных, семнадцать Поперечных и несколько Слободских. Город с такими названиями улиц теряет душу...

Нам лично не безразлично, кто будет создавать ауру, душу города: Якир, Чубар и другие палачи или настоящие гении и патриоты. Для того, чтобы Киев был настоящей столицей, он должен наполниться аурой больших людей.

А то, что переименовали. Ну что здесь скажешь, кроме – рабы, подножки, грязь Москвы. Это все, что можно сказать о тех, кто переименовывал эту улицу.

Задание сегодняшней интеллигенции – рассказывать всем, кто такой Мазепа, что он – не изменник, разорвать словосочетание «измена» и «Мазепа». Это и есть наше задание. Потому что в действительности Мазепа никому не изменял. Переяславское соглашение, каким бы оно не было, расторг Петр по собственной инициативе. Там было написано, что Московия должна защищать Украину, и прежде всего от поляков. Когда поляки предупредили о возможности войны, Мазепа обратился к Петру. Тот отказал ему в военной помощи, сказал, пусть выкручивался как может. Этим самым расторг Переяславское соглашение. Мазепе большего ничего не оставалось, как послушаться Петра І и «выкручиваться».

Оксана Климончук