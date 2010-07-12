Эксперт: то, как ПР обошлась с Яценюком - сигнал политическим элитам

Политолог Владимир ПОЛЯКОВ не советует политическим силам “заигрывать” с властью, потому что она не собирается считаться с их интересами.

Об этом эксперт заявил УНИАН, комментируя принятие нового закона о местных выборах, который ограничивает в них участие «новых» политических сил.

В частности, В.ПОЛЯКОВ считает, что Арсений ЯЦЕНЮК, который на последних президентских выборах помог победе Виктора ЯНУКОВИЧА, не поддержав во втором туре Юлию ТИМОШЕНКО, а “после выборов приложил немало усилий для разрушения предыдущей коалиции, что открыло дорогу для формирования правительства Партией регионов, после принятого закона о местных выборах, фактически, остался без обещанных политических бонусов”.

“Это – сигнал всем элитам, что ПР и в дальнейшем не собирается рассчитываться по политическим векселям”, - отметил эксперт.

По словам В.ПОЛЯКОВА, “сыграв роль “конструктивной” оппозиции, А.ЯЦЕНЮК “стал не нужен новой власти, которая просто закрыла дорогу “Фронту перемен” на местных выборах. Ведь, согласно новому закону, местные организации партий должны быть зарегистрированы не позже, чем за год до даты выборов”.

Эксперт также считает, что “судя по последнему эфиру “Большой политики” на “Интере”, сейчас кастинг на роль новой “правильной” оппозиции по версии Партии регионов проходит “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА».

Как подчеркнул В.ПОЛЯКОВ, то, как Партия регионов повела себя с А.ЯЦЕНЮКОМ, “является сигналом политическим элитам, которые пытаются договориться с властью, что их услуги не будут щедро оплачены, и что с их интересами Партия регионов не собирается считаться”.