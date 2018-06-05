Вехи недели. Янукович наслаждался юбилеем, Кабмин трещал по швам, ВР укрепляла власть ПР

Подарки к 60-летию получил не только Янукович... Тимошенко призывает МВФ не давать в долг Украине $15 млрд... Не повезло Шуфричу – Лёвочкин таки отыгрался…

Шестидесятилетие Виктора Януковича стало масштабным праздником. Даже «специальный гость» – президент Европейского совета Херман ван Ромпей – не только пригласил Виктора Федоровича в клуб шестидесятилетних, но и выразил надежду, что в ноябре 2010-го станут заметными первые результаты тесного сотрудничества между Украиной и ЕС. Речь идет, как заметил Янукович, о грядущей отмене виз для граждан Украины, подписании соглашения об ассоциации Украина – ЕС и создании между ними зоны свободной торговли. На неформальном саммите лидеров СНГ в Крыму, посвященном юбилею Януковича, за одним столом сидели российский и белорусский лидеры Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко, но встреча не была омрачена мозговыми штурмами и тяжеловесными решениями.

Виктор Федорович получил и другие подарки. Одним из самых растиражированных в СМИ стал велосипед «Украина» от участников акции «Стоп цензуре». Правда, воображение отказывается представить пелотон велосипедистов (президент с охраной), следующий из «Межигорья» на Банковую. Впрочем, были и другие события, оцененные как подарки Януковичу. К ним Юлия Тимошенко отнесла задержание сотрудниками СБУ бывшего первого заместителя председателя НАК «Нефтегаз Украины» Игоря Диденко. Юлия Владимировна получила новый повод для появления перед журналистами, но не была приглашена на празднование 60-летия главы государства. Зато лидер БЮТ расширила аудиторию своих слушателей: к гражданам Украины добавились ответственные сотрудники МВФ, которых Тимошенко заклинает не давать в долг нашей стране почти 15 миллиардов долларов.

Не повезло Нестору Шуфричу – еще утром 9 июля он собирался поздравлять Виктора Федоровича как министр МЧС, но неожиданно выяснилось, что президент видит его более эффективным на посту заместителя секретаря СНБО. Судя по всему, для энергичного непоседы Шуфрича это кадровое решение стало неприятным сюрпризом. Он справедливо усматривает в своем перемещении по горизонтали власти козни главы президентской администрации Сергея Лёвочкина, которому Нестор Иванович год назад убедительно (кулаком в лицо) указал на ошибки в формировании графика Виктора Януковича. Отыгрался Лёвочкин убедительно. Теперь Шуфричу, зарекомендовавшему себя верным солдатом Януковича, придется трудиться в СНБО, потерявшем при новом президенте остатки былого политического лоска. При этом версия Шуфрича об его отставке как средстве расширения коалиции осталась неподтвержденной – новый «чрезвычайный» министр так и не был назначен. Ни Виктор Балога, оперативно «прикинутый» на освобожденное кресло, ни Давид Жвания, также имеющий опыт руководства МЧС, не торопятся входить в правительственную команду.

Ничего удивительного: работа в Кабинете Министров нынче нервная. Парадоксально, но факт: всего за 10 дней были уволены члены правительства, к которым не выдвигалось претензий, зато министры, которыми недовольны многие, сохраняют свои позиции. Оппозиционеры не смогли уволить министра топлива и энергетики Юрия Бойко, в котором они видят полномочного представителя Дмитрия Фирташа в украинской власти. Сохранил свое кресло и министр обороны Михаил Ежель, которому Виктор Янукович учинил на заседании СНБО публичный разнос за низкую боеготовность украинской армии.

Вице-премьер по вопросам экономики Сергей Тигипко выходил на парламентскую трибуну в ходе «часа правительства» с опаской – его работой недовольны не только оппозиционеры, но и входящие в коалицию коммунисты. Но неприятности для Тигипко ограничились словесными эскападами представителей БЮТ, стремившимися создать у слушателей трансляции заседания парламента, что именно Сергей Леонидович является автором злополучного проекта Налогового кодекса. Впрочем, утверждение документа с подачи Виктора Януковича перенесли на осень, и Тигипко будет легко выполнить свое обещание «не хлопать дверью».

Уже после возвращения с каникул народные депутаты будут принимать и закон «О всеукраинском референдуме». Дело в том, что процедура второго чтения этого нормативного акта продемонстрировала, что входящие в коалицию фракции КПУ и Блока Литвина не заинтересованы в том, чтобы создавать условия для принятия Конституции на всеукраинском референдуме и отмены политической реформы. В конце концов, парламентариям такой сценарий элементарно не выгоден, поэтому Банковой придется искать новый вариант легитимизации расширенных де-факто полномочий главы государства.

«Утешительным призом» для Партии регионов стало принятие закона о местных выборах, в который по сравнению с первым чтением были внесены только косметические правки. Если глава государства подпишет этот вариант документа, для партии «Фронт перемен», к примеру, местные выборы станут формальностью. Арсений Яценюк пытается консолидировать демократов вокруг несправедливых норм закона и вместе искать правду в Конституционном суде, но руку помощи ему могут протянуть разве что бютовцы. Кстати, выборов не будет в Киеве и в Тернопольский областной совет, и это дает основания полагать, что выемки документов сотрудниками СБУ в КГГА будут продолжаться. Секретарю Киевсовета Олесю Довгому на минувшей неделе, как известно, довелось лично убедиться, что власть на Крещатике поменялась.

Евгений Магда