Вехи недели. Янукович наслаждался юбилеем, Кабмин трещал по швам, ВР укрепляла власть ПР
Подарки к 60-летию получил не только Янукович... Тимошенко призывает МВФ не давать в долг Украине $15 млрд... Не повезло Шуфричу – Лёвочкин таки отыгрался…
Подарки к 60-летию получил не только Янукович... Тимошенко призывает МВФ не давать в долг Украине $15 млрд... Не повезло Шуфричу – Лёвочкин таки отыгрался…
|Виктор Янукович и Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей во время встречи в Киеве
Виктор Федорович получил и другие подарки. Одним из самых растиражированных в СМИ стал велосипед «Украина» от участников акции «Стоп цензуре». Правда, воображение отказывается представить пелотон велосипедистов (президент с охраной), следующий из «Межигорья» на Банковую. Впрочем, были и другие события, оцененные как подарки Януковичу. К ним Юлия Тимошенко отнесла задержание сотрудниками СБУ бывшего первого заместителя председателя НАК «Нефтегаз Украины» Игоря Диденко. Юлия Владимировна получила новый повод для появления перед журналистами, но не была приглашена на празднование 60-летия главы государства. Зато лидер БЮТ расширила аудиторию своих слушателей: к гражданам Украины добавились ответственные сотрудники МВФ, которых Тимошенко заклинает не давать в долг нашей стране почти 15 миллиардов долларов.
|Нестор Шуфрич
Ничего удивительного: работа в Кабинете Министров нынче нервная. Парадоксально, но факт: всего за 10 дней были уволены члены правительства, к которым не выдвигалось претензий, зато министры, которыми недовольны многие, сохраняют свои позиции. Оппозиционеры не смогли уволить министра топлива и энергетики Юрия Бойко, в котором они видят полномочного представителя Дмитрия Фирташа в украинской власти. Сохранил свое кресло и министр обороны Михаил Ежель, которому Виктор Янукович учинил на заседании СНБО публичный разнос за низкую боеготовность украинской армии.
|Сергей Тигипко
Уже после возвращения с каникул народные депутаты будут принимать и закон «О всеукраинском референдуме». Дело в том, что процедура второго чтения этого нормативного акта продемонстрировала, что входящие в коалицию фракции КПУ и Блока Литвина не заинтересованы в том, чтобы создавать условия для принятия Конституции на всеукраинском референдуме и отмены политической реформы. В конце концов, парламентариям такой сценарий элементарно не выгоден, поэтому Банковой придется искать новый вариант легитимизации расширенных де-факто полномочий главы государства.
«Утешительным призом» для Партии регионов стало принятие закона о местных выборах, в который по сравнению с первым чтением были внесены только косметические правки. Если глава государства подпишет этот вариант документа, для партии «Фронт перемен», к примеру, местные выборы станут формальностью. Арсений Яценюк пытается консолидировать демократов вокруг несправедливых норм закона и вместе искать правду в Конституционном суде, но руку помощи ему могут протянуть разве что бютовцы. Кстати, выборов не будет в Киеве и в Тернопольский областной совет, и это дает основания полагать, что выемки документов сотрудниками СБУ в КГГА будут продолжаться. Секретарю Киевсовета Олесю Довгому на минувшей неделе, как известно, довелось лично убедиться, что власть на Крещатике поменялась.
Евгений Магда