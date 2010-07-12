В Одессе отметили победу над московскими оккупационными войсками

Торжественное возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому, приуроченное 351-годовщине победы украинского казацкого войска под проводом гетмана Ивана Выговского под Конотопом, и заседание «круглого стола» по этому случаю провели вчера в Одессе активисты облорганизации Всеукраинского объединения ветеранов, казацкого общества «Сич», краеведы, преподаватели вузов, писатели и представители ряда общественных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя объединения ветеранов Виктора МАСТЕРЕНКО, «блестящая казацкая победа под Конотопом над московскими оккупационными войсками 10 июля 1659 года является одной из славных страниц истории Украины и навсегда останется в благодарной памяти потомков. Потому что казаки проявили образцы мужества в битве за освобождение народа от иностранного гнета».

Исторические предпосылки, которые привели к битве под Конотопом, осветил доцент Одесского Аграрного университета Геннадий ЧЕКАНОВИЧ, отметив, что «при всех недостатках, незавершенности и неполноте военно-политический договор 1654 года открывал определенные перспективы для развития и сосуществования двух соседних народов, позволял решить ряд задач в русле исторического прогресса».

На многочисленных политических интригах московского правительства, которые предшествовали столкновению войск Украинского государства и Московского царства, акцентировал внимание собравшихся Заслуженный работник культуры Украины Тарас МАКСИМЮК, отметив, что «московское правительство рассматривало договор 1654 года как временный и после смерти Б.Хмельницкого усилило давление на казацкую Украину, активно поддерживая за спиной законного украинского правительства группу оппозиционных авантюристов из числа казацкой старшины».

О потерянных возможностях для развития Украинского государства после судьбоносной победы и ее значение для возрождения национального сознания граждан и патриотического воспитания молодежи напомнил в своем выступлении краевед Олег ОЛЕЙНИКОВ.

Участники «круглого» стола приняли решение - учредить областной литературный конкурс, посвященный теме битвы Конотопа. Наработать условия конкурса поручено комиссии под руководством Г.ЧЕКАНОВИЧА.