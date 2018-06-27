Гурвиц, Звягильский, Миримский… А Луценко за что?

Заявления о том, что тот или иной деятель является гражданином Израиля, регулярно появляются в СМИ. На днях «баянистом» оказался Ренат Кузмин...

В последнее время в речевой обиход все чаще вторгается словечко «баян» или «боян». Энциклопедия Википедия характеризует «баян» как уже упоминавшуюся, несвежую шутку, старый анекдот или сообщение. Сегодня слово «баян» закрепилось за любым устаревшим анекдотом, а «баянист» – за его рассказчиком. Так вот, на днях «баянистом» оказался сам заместитель генерального прокурора Ренат Кузмин, заявивший, что Юрий Луценко – обладатель израильского паспорта.

Эта информация может быть квалифицирована как «баян» не только потому, что такие обвинения в адрес бывшего министра внутренних дел уже звучали, но и потому, что заявления о том, что тот или иной деятель является гражданином Израиля, регулярно появляются в СМИ.

Кроме Луценко, неоднократные обвинения в связи с подозрениями в наличии израильского паспорта за пазухой получал Эдуард Гурвиц. Но ему такое предписано самим Богом: во-первых, он коренной одессит, во-вторых, имеет тесные связи с землей обетованной, в-третьих, Гурвиц действительно гражданин Израиля. Мы имеем в виду сына нынешнего мэра Одессы.

Ефим Звягильский, наверное, самый высокопоставленный украинский политик из тех, кому бросали обвинения в наличии израильского паспорта. С лета 1993 года он был первым вице-премьером Украины, в сентябре 1993 – июне 1994 гг. выполнял обязанности премьера. Дату получения им израильского гражданства он называет сам: это 23 марта 1995 года. Несмотря на это, комиссия ВР вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности депутатов приняла в свое время решение внести на рассмотрение парламента вопрос о досрочном приостановлении его полномочий. Основание: при посещении Израиля в первой половине 1994 года получил паспорт гражданина Израиля под номером 3034277. Комиссия расценила действия бывшего и.о. премьера как противоправные, нарушающие ст.3 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и ст.10 Закона Украины «О гражданстве».

Обвиненный в Украине, Звягильский два с половиной года живет в Израиле, а весной 1997 года возвращается в Донецк, затем получает депутатский мандат. Трудно сказать, является ли он сейчас гражданином Израиля, но то, что он депутат ВР, это точно.

А вот нынешнему председателю Запорожской облгосадминистрации Евгению Червоненко пришлось в свое время объявить голодовку. Таким образом он протестовал против попытки лишить его украинского гражданства. Причина была та же: наличие у него якобы израильского гражданства. "Я клянусь, что никогда в руках не держал израильский паспорт", – заверял политик.

Среди «украинских израильтян» можно также назвать лидера крымской партии «Союз» Льва Миримского. Симферопольский еженедельник криминальных новостей «С места происшествия», учрежденный ГУ МВД Украины в Крыму, сообщал, что, по данным израильского бюро Интерпола, «Миримский Лев Юльевич получил гражданство Израиля 17 марта 1992 года, о чем ему было выдано свидетельство личности – внутренний паспорт гражданина Израиля и заграничный паспорт. По данным еженедельника «местом проживания Миримского в Израиле является город Ашкелон, где у Льва Юльевича имеется домовладение, автомобиль марки «Пежо» и другая собственность».

После приобретения гражданства Израиля, как утверждала та же «С места происшествия», Миримский прибыл в Украину, не сообщив о новом витке своей биографии в ОВИР Украины. После этого баллотируется и избирается в парламент в 1994 году, затем он еще дважды становится народным депутатом. Однако в 2003 МИД Израиля опровергло наличие у него гражданство этого государства. Сегодня Миримский – депутат парламента Крыма.

Мы же можем сделать прогноз: обвинения в адрес тех или иных политиков в наличии у них израильского гражданства страна услышит еще не раз. Обвинить в этом можно кого угодно, поскольку опровергнуть такую информацию может только одно-единственное ведомство – МИД Израиля, как это было в случае с Миримским, однако этот самый МИД не очень охотно выступает с подобными заявлениями. Вот и приходится публично обвиненным голодать, бить себя в грудь, клясться, грозить судами.

В случае же с Луценко обращает на себя внимание очевидный факт. Тот, кто запускал эту информацию, полагал, что потребитель задастся вопросом о еврействе Юрия Витальевича. По замыслу авторов пиар-проекта «Израильское гражданство Луценко» это, видимо, должно пробудить какие-то ксенофобские чувства у потенциального электората. Достаточно вспомнить, как слухи о «еврейских корнях» запускались едва ли не о каждом украинском политике. Правда, эффективность их была, судя по всему, весьма низкой. И неудивительно: даже самый махровый антисемит (если таковые имеются в нашем обществе) растеряется, придя на выборы: ведь, если верить слухам, оказывается, и этот – «еврей», и тот, и вон тот…

Кто является непосредственным «баянистом», то есть автором черного антилуценковского пиар-проекта, судить трудно. В этом контексте засветился только депутат по имени Владимир Сивкович (Партия регионов), который почему-то имеет репутацию специалиста по провокационным «утечкам» информации. На полном серьезе он рассказывал по телевизору о генеалогическом древе Луценко, и одна из ветвей якобы очень даже да…

Впрочем, был в нашей истории гражданин Украины, который обладал вовсе не израильским паспортом, а панамским. Тем не менее, фамилия у него подозрительно «еврейская», – Лазаренко… Несмотря на то, что на конце у него -ко, а не какое-нибудь -ович.

Антон Зикора, Оксана Охримчук