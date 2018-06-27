Гурвиц, Звягильский, Миримский… А Луценко за что?
Заявления о том, что тот или иной деятель является гражданином Израиля, регулярно появляются в СМИ. На днях «баянистом» оказался Ренат Кузмин...
Заявления о том, что тот или иной деятель является гражданином Израиля, регулярно появляются в СМИ. На днях «баянистом» оказался Ренат Кузмин...
Юрий Луценко
В последнее время в речевой обиход все чаще вторгается словечко «баян» или «боян». Энциклопедия Википедия характеризует «баян» как уже упоминавшуюся, несвежую шутку, старый анекдот или сообщение. Сегодня слово «баян» закрепилось за любым устаревшим анекдотом, а «баянист» – за его рассказчиком. Так вот, на днях «баянистом» оказался сам заместитель генерального прокурора Ренат Кузмин, заявивший, что Юрий Луценко – обладатель израильского паспорта.
Эта информация может быть квалифицирована как «баян» не только потому, что такие обвинения в адрес бывшего министра внутренних дел уже звучали, но и потому, что заявления о том, что тот или иной деятель является гражданином Израиля, регулярно появляются в СМИ.
Кроме Луценко, неоднократные обвинения в связи с подозрениями в наличии израильского паспорта за пазухой получал Эдуард Гурвиц. Но ему такое предписано самим Богом: во-первых, он коренной одессит, во-вторых, имеет тесные связи с землей обетованной, в-третьих, Гурвиц действительно гражданин Израиля. Мы имеем в виду сына нынешнего мэра Одессы.
|Ефим Звягильский
Обвиненный в Украине, Звягильский два с половиной года живет в Израиле, а весной 1997 года возвращается в Донецк, затем получает депутатский мандат. Трудно сказать, является ли он сейчас гражданином Израиля, но то, что он депутат ВР, это точно.
|Евгений Червоненко
Среди «украинских израильтян» можно также назвать лидера крымской партии «Союз» Льва Миримского. Симферопольский еженедельник криминальных новостей «С места происшествия», учрежденный ГУ МВД Украины в Крыму, сообщал, что, по данным израильского бюро Интерпола, «Миримский Лев Юльевич получил гражданство Израиля 17 марта 1992 года, о чем ему было выдано свидетельство личности – внутренний паспорт гражданина Израиля и заграничный паспорт. По данным еженедельника «местом проживания Миримского в Израиле является город Ашкелон, где у Льва Юльевича имеется домовладение, автомобиль марки «Пежо» и другая собственность».
|Лев Миримский
Мы же можем сделать прогноз: обвинения в адрес тех или иных политиков в наличии у них израильского гражданства страна услышит еще не раз. Обвинить в этом можно кого угодно, поскольку опровергнуть такую информацию может только одно-единственное ведомство – МИД Израиля, как это было в случае с Миримским, однако этот самый МИД не очень охотно выступает с подобными заявлениями. Вот и приходится публично обвиненным голодать, бить себя в грудь, клясться, грозить судами.
|Юрий Луценко
Кто является непосредственным «баянистом», то есть автором черного антилуценковского пиар-проекта, судить трудно. В этом контексте засветился только депутат по имени Владимир Сивкович (Партия регионов), который почему-то имеет репутацию специалиста по провокационным «утечкам» информации. На полном серьезе он рассказывал по телевизору о генеалогическом древе Луценко, и одна из ветвей якобы очень даже да…
Впрочем, был в нашей истории гражданин Украины, который обладал вовсе не израильским паспортом, а панамским. Тем не менее, фамилия у него подозрительно «еврейская», – Лазаренко… Несмотря на то, что на конце у него -ко, а не какое-нибудь -ович.
Антон Зикора, Оксана Охримчук