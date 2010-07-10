В КПУ знают, что есть люди, которые нашептывают Президенту, что он царь

Фракция КПУ не будет голосовать за законопроект о всеукраинском референдуме, если в нем останется норма, что Конституция Украины может приниматься на референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил член фракции КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.

«Мы не дадим в этом законе подменять провластным силам, которые нашептывают Президенту, некоторые нормы Конституции. А если говорить нормальным языком, чтобы через референдум мы могли изменять Конституцию», - сказал народный депутат.

По его словам, внесение изменений в Конституцию конституционным большинством парламента - это нормальная практика, которая есть во всех демократических государствах.

«А сегодня подменять политическую реформу, на которую ушло столько сил, мы не позволим, потому что понимаем, что сегодня есть люди, которые нашептывают Президенту, что он царь и что он должен все скоординировать в своих руках», - добавил Е.ЦАРЬКОВ.