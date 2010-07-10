Верховная Рада уволила Шуфрича
10:31, 10 июля 2010Политика
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Министр вчера получил другое кресло
Верховная Рада Украины освободила Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 256 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщил во время рассмотрения данного вопроса вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, Н.ШУФРИЧ вчера указом Президента был назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
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