Россия предлагает отказаться от "черных списков"
21:26, 09 июля 2010Политика
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Медведев принял решение
Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение об отказе на основе взаимности от практики ограничений на въезд граждан Украины и дал необходимые поручения.
Об этом сообщает Департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.
«Исходим из того, что отказ от практики так называемых «черных списков», в пользу чего последовательно выступала российская сторона, отвечает новому характеру отношений между Москвой и Киевом», - подчеркивается в сообщении.
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