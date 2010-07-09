Россия предлагает отказаться от "черных списков"

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение об отказе на основе взаимности от практики ограничений на въезд граждан Украины и дал необходимые поручения.

Об этом сообщает Департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Исходим из того, что отказ от практики так называемых «черных списков», в пользу чего последовательно выступала российская сторона, отвечает новому характеру отношений между Москвой и Киевом», - подчеркивается в сообщении.