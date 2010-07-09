В Кабмине готовят места для Порошенко и Балоги?

Постановление по Шуричу внесли

Петр Порошенко и Виктор Балога могут стать новыми членами правительства. Об этом сообщают источники "Украинской правды". По его словам, Балога станет министром чрезвычайных дел вместо Нестора Шуфрича, постановление об увольнение которого уже зарегистрировано правительством в парламенте. А Петр Порошенко станет вице-премьером по экономическим вопросам.

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