ПР и БЛ умудряются голосовать с банкета Януковича? (документ)

В Верховной Раде вечернее заседание возобновлено невзирая на требования оппозиции закончить работу в связи с тем, что в зале зарегистрировались лишь 192 нардепа, следовательно никаких результативных голосований в принципе быть не может. Однако в 17:05 ВР приняла закон о землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов больше чем конституционным большинством – “за” нардепы отдали 318 голосов.

Стоит заметить, что после регистрации в 16:02, которая показала результат 192 присутствующих, никаких “перерегистраций” в сессионном зале ВР не проходило.

(Красным цветом обозначены нардепы, отсутствующие в сессионном зале ВР)

Но это, как оказалось, не мешает законопроектам собирать конституционное большинство

(Зеленым цветом обозначено голосование «за», то есть нардеп «присутствует» на рабочем месте, карточка вставлена, на пульте нажата зеленая кнопка)

С полной версией таблиц регистрации и голосования можно ознакомиться на официальном сайте Верховной Рады

Таблица регистрации

Таблица голосований за закон 4680