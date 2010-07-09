СБУ подтвердила задержание Диденко

В пресс-центре СБУ официально подтверждают факт задержания бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, задержание И.ДІДЕНКО состоялось сегодня в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня этого года по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В то же время она не смогла уточнить: И.ДИДЕНКО задержан на 72 часа или по решению суда, который избрал ему такую меру пресечения.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ДИДЕНКО. По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан за “ряд злоупотреблений в экономической сфере”.