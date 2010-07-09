Саакашвили - в Киеве, только чтобы поздравить Януковича с днем рождения?

Президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Украине с однодневным визитом.

Об этом "Украинской правде" сообщил посол Грузии Григол Катамадзе.

"Президент Грузии находится в Украине с однодневным рабочим визитом в Киеве", - сказал посол.

"Президент Грузии обязательно будет встречаться с президентом Украины", - добавил он.

Отвечая на вопрос, приурочен ли визит ко дню рождения Янукович, Катамадзе ответил:

"Президент Грузии обязательно поздравит президента Украины с днем рождения".

"Больше никаких встреч не предполагается. Это однодневный рабочий визит в Украину", - добавил он.

Украинская правда