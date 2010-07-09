Саакашвили - в Киеве, только чтобы поздравить Януковича с днем рождения?
16:41, 09 июля 2010Политика
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Больше никаких встреч не предполагается
Президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Украине с однодневным визитом.
Об этом "Украинской правде" сообщил посол Грузии Григол Катамадзе.
"Президент Грузии находится в Украине с однодневным рабочим визитом в Киеве", - сказал посол.
"Президент Грузии обязательно будет встречаться с президентом Украины", - добавил он.
Отвечая на вопрос, приурочен ли визит ко дню рождения Янукович, Катамадзе ответил:
"Президент Грузии обязательно поздравит президента Украины с днем рождения".
"Больше никаких встреч не предполагается. Это однодневный рабочий визит в Украину", - добавил он.
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