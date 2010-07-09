Медведев два раза поздравил Януковича с 60-летием

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с 60-летием и выразил самые добрые пожелания успехов в его деятельности на посту Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ также направил В.ЯНУКОВИЧУ поздравительное послание.

В послании, в частности, отмечается: «Ваш политический и жизненный опыт, знания и энергия сегодня в полной мере востребованы на высоком посту Президента Украины, в деле укрепления украинской государственности».

Д.МЕДВЕДЕВ отмечает: «Во многом благодаря Вашей принципиальной позиции последовательного сторонника равноправного и обоюдовыгодного сотрудничества России и Украины в последнее время взаимодействие наших стран получило мощный импульс».

Также Президент РФ считает, что совместными усилиями придано новое качество диалогу на высшем уровне.

«Заработал механизм межгосударственной комиссии. Созданы благоприятные предпосылки для продвижения торгово-экономических отношений, реализации крупных инвестиционных проектов. Интенсифицируются контакты России и Украины в рамках Содружества Независимых Государств, по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Уверен, всё это будет способствовать более полному раскрытию потенциала российско-украинского стратегического партнёрства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления стабильности в Европе и мире», - говорится в документе.

«В этом контексте поддерживаем Ваши усилия по активизации диалога с европейскими партнёрами, наращиванию вклада Украины в формирование повестки дня конструктивного взаимодействия на континенте», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.

«Ценю сложившиеся между нами доверительные отношения, позволяющие откровенно обсуждать и эффективно решать задачи дальнейшего развития и укрепления исторически тесных связей России и Украины», - подчеркнул Президент России.

Как сообщал УНИАН, 10-11 июля Д.МЕДВЕДЕВ примет участие в неформальном саммите СНГ в Крыму.