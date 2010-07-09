В пресс-центре СБУ не знают, где сейчас Диденко

В пресс-центре СБУ не владеют информацией о месте пребывания бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, а также данными о том, какая мера пресечения ему избрана.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, заметив, что в отношении И.ДИДЕНКО проводятся соответствующие следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ДИДЕНКО. По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан за “ряд злоупотреблений в экономической сфере”.