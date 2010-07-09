В пресс-центре СБУ не знают, где сейчас Диденко
15:53, 09 июля 2010Политика
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Говорят, проводятся следственные действия
|Марина ОСТАПЕНКО
Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, заметив, что в отношении И.ДИДЕНКО проводятся соответствующие следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ДИДЕНКО. По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан за “ряд злоупотреблений в экономической сфере”.
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