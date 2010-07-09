Азаров сам захотел направлять контроль за наркотиками

Кабинет министров внес изменения в собственное постановление N 516 от 23 июня в 2010 г. "Об образовании Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками", забрав из сферы Минздрава новосозданный госкомитет по контролю за наркотиками.

Постановление КМУ N 550 от 5 июля в 2010 г., подписанное премьер-министром Николаем Азаровым появилось на официальном сайте Верховной Рады.

Премьеру понадобилось лишь 10 дней на то, чтобы передумать, и передать обязанность “направлять и координировать” деятельность госкомитета по контролю за наркотиками своему кабинету.

Вместе с тем позитивные изменения, которые должны стать следствием такой бурной деятельности, неочевидны. По сравнению с комитетом по контролю за наркотиками, образованным постановлением КМУ еще в сентябре 2003 года, Госкомитет: приобрел статус центрального органа исполнительной власти (был правительственным органом государственного управления) и получил в свое управление государственное предприятие “Укрспецекспертиза". Положение о своей деятельности вновь созданный комитет должен написать сам, равно как и определить граничную численность своих работников.