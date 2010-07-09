Ромпей пригласил Януковича в клуб «кому за 60»
13:58, 09 июля 2010Политика
2307 0
Воспользовался случаем...
|Герман Ван РОМПЕЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г. Ван РОМПЕЙ сообщил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.
Президент Европейского Совета, пользуясь случаем, поздравил В.ЯНУКОВИЧА с 60-летним юбилеем.
«Мне было чрезвычайно приятно иметь возможность поздравить его лично во время нашей встречи. Мне самому уже 62 года. Поэтому я просто сказал Президенту ЯНУКОВИЧУ: добро пожаловать в наш клуб», - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter