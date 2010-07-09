Назначенный Азаровым чиновник не пришел на работу?

Кабмин отменил “как такое, что не реализовано” собственное решение от 12 апреля в 2010 г. N 853. Соответствующее распоряжение от 5 июля в 2010 г. N 1331-р за подписью премьер-министра Николая Азарова публиковано на официальном сайте Верховной рады.

Интересно, что речь идет об отмене решения о назначении чиновника: Игорь Бондаренко должен был сесть в кресло заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. Причины, по которым такое неплохое назначение осталось лишь на бумаге в документе не уточняются.