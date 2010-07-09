Коммунисты говорят, что Янукович обещал им не трогать политреформу

Фракция Коммунистической партии Украины выступает против отмены политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ заявил в интервью журналистам.

По его словам, фракция не поддержит никакие договоренности, связанные с отменой политической реформы.

Е.ЦАРЬКОВ отметил, что во время создания коалиции «Стабильность и реформы» лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и на то время председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подписали документ о том, что «мы реформу не трогаем».

Он подчеркнул, что КПУ выступает за сильную парламентскую республику.

По словам Е.ЦАРЬКОВА, сегодня некоторые «деятели нашептывают Президенту о необходимости концентрации власти в одних руках».

«Мы будем против этого», - добавил Е.ЦАРЬКОВ.

Он также высказал сомнение в том, что народ захочет отката страны «в эпоху КУЧМЫ, чтобы один Президент, как царь, издавал те или иные указы».

Как сообщал УНИАН, 3 июля в интервью «Зеркалу недели» министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что вопрос о возможности проведения 31 октября всеукраинского референдума по отмене политреформы остается открытым, но Конституцию Украины необходимо как можно скорее «вернуть в нормальное состояние».

7 июля глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что Президент на сегодня имеет достаточно полномочий для выполнения своих обязанностей, однако для более эффективной работы, в частности для проведения масштабных реформ в обществе, было бы целесообразно расширение круга этих полномочий.

В то же время, добавил С.ЛЕВОЧКИН, сегодня нет окончательного виденья, о каких именно полномочиях идет речь. Продолжаются дискуссия, отметил он, во время которой всеми признается несовершенство последней политреформы, которой президентские полномочия были ограничены, однако «окончательного документа еще нет».