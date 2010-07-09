Коммунисты говорят, что Янукович обещал им не трогать политреформу

13:37, 09 июля 2010
Политика
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Они - против отмены

Фракция Коммунистической партии Украины выступает против отмены политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ заявил в интервью журналистам.

По его словам, фракция не поддержит никакие договоренности, связанные с отменой политической реформы.

Е.ЦАРЬКОВ отметил, что во время создания коалиции «Стабильность и реформы» лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и на то время председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подписали документ о том, что «мы реформу не трогаем».

Он подчеркнул, что КПУ выступает за сильную парламентскую республику.

По словам Е.ЦАРЬКОВА, сегодня некоторые «деятели нашептывают Президенту о необходимости концентрации власти в одних руках».

«Мы будем против этого», - добавил Е.ЦАРЬКОВ.

Он также высказал сомнение в том, что народ захочет отката страны «в эпоху КУЧМЫ, чтобы один Президент, как царь, издавал те или иные указы».

Как сообщал УНИАН, 3 июля в интервью «Зеркалу недели» министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что вопрос о возможности проведения 31 октября всеукраинского референдума по отмене политреформы остается открытым, но Конституцию Украины необходимо как можно скорее «вернуть в нормальное состояние».

7 июля глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что Президент на сегодня имеет достаточно полномочий для выполнения своих обязанностей, однако для более эффективной работы, в частности для проведения масштабных реформ в обществе, было бы целесообразно расширение круга этих полномочий.

В то же время, добавил С.ЛЕВОЧКИН, сегодня нет окончательного виденья, о каких именно полномочиях идет речь. Продолжаются дискуссия, отметил он, во время которой всеми признается несовершенство последней политреформы, которой президентские полномочия были ограничены, однако «окончательного документа еще нет».

 

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