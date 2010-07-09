Ющенко: проигран бой, но не проиграна война

Лидер «Нашей Украины», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что новая украинская власть не придерживается принципов свободы слова.

Такое мнение он выразил в интервью для фильма «Тайны демократии», который снимает парижская компания с представительством в Голливуде Appleseed Entertainment, сообщает пресс-служба партии «Наша Украина».

В.ЮЩЕНКО считает, что первыми, кто почувствовал изменение курса украинской власти, стали журналисты. «Я могу сегодня сказать, что свобода слова, в моем понимании, сегодня в Украине отсутствует», - отметил экс-президент.

По его словам, украинцы сейчас лишены возможности получать беспристрастную информацию о событиях в стране. «Первый, кто почувствовал на себе это иго, – это украинские журналисты. Речь не идет об отдельных людях, речь идет о политике целых каналов. Вы сегодня не услышите критику власти, напротив, журналисты ее, как правило, единогласно хвалят, а те, кто не хвалит ... имеет закрытый рот», - заметил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, это является большой проблемой для развития страны. «Иметь свободного журналиста, иметь свободу слова, по моему мнению, это уже 50% решения проблем в жизни страны», - заметил лидер «Нашей Украины». Он подчеркнул, что свободный журналист должен быть «раздражителем» для власти и указывать ей на те или иные недостатки. «А этого сейчас нет», - пожалел В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, отсутствие свободы слова лишает украинский политикум конкурентности, что может привести к регрессу в демократическом развитии страны.

В.ЮЩЕНКО отметил, что такая ситуация должна заставлять бороться не только журналистов, но и всю украинскую нацию, консолидировать демократические силы.

В то же время, он выразил уверенность, что украинцы не уступят свободу слова и демократию, достигнутыми в 2004 году во время Помаранчевой революции. «Я спокоен за украинское общество - оно не отдаст достигнутую демократию, не отдаст свободу», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сегодня главное соревнование происходит между европейским курсом страны, который он отождествляет с демократией, и «неевропейским» курсом – курсом на колонизацию Украины, потерей свобод и демократии.

«У меня нет фатальности в этом вопросе. Я убежден, что за 5 лет нация изменилась и не отдаст демократию. Хотя вызовы есть... Это урок, и урок не для ЯНУКОВИЧА, ЮЩЕНКО или других политиков, это урок для 47 миллионов украинцев», - заметил бывший Президент, подчеркнув, что демократия предусматривает свободу выбора, даже если этот выбор является ошибочным.

Он убежден, что последние президентские выборы продемонстрировали, что две трети украинского общества поддерживают демократические силы. «ЯНУКОВИЧА поддержал только каждый третий украинец – и это наименьший уровень поддержки за всю нашу историю - две третьи имели иное мнение», - отметил лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО считает, что к выигрышу «проигравшего лагеря в 2004 году», привел исключительно раскол демократических сил. «Но я не думаю, что это последняя партия. Это - второй тайм. Проигран бой, но не проиграна война. Нам надо выигрывать», - подчеркнул Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в своем интервью поделился воспоминаниями, в частности относительно своей политической карьеры и пути к президентству. Он выразил свое виденье новых вызовов для демократии после смены руководства в Украине, а также надежду относительно будущего страны.