Милиция задержала Витренко

Милиция, во исполнение решения суда, предотвратила проведение на Майдане Незалежности в Киеве антинатовского митинга, организованного Прогрессивной социалистической партией Украины.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, один из лидеров указанной политической силы Владимир МАРЧЕНКО от своего имени подал в столичную мэрию заявку на получение разрешения на проведение акции, но Окружной административный суд Киева своим постановлением запретил ее проводить. Однако, несмотря на запрет суда, сегодня утром руководители ПСПУ и их сторонники начали свой митинг. Работники милиции, прибывшие на Майдан Незалежности, подошли к участникам акции, предъявили постановление суда и попросили разойтись.

Как отметили в столичной милиции, организаторы мероприятия отказались прекратить собрание, поэтому стражи порядка составили протокол о нарушении проведения массовых мероприятий и предложили организаторам митинга Наталии ВИТРЕНКО и Владимиру МАРЧЕНКО поехать в Шевченковский районный суд Киева для принятия соответствующего решения. Суд не увидел никаких грубых нарушений в действиях активистов ПСПУ. После этого организаторы акции оставили здание суда.