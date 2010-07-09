Тимошенко обвинила Кабмин Азарова в украинофобии

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство Николая АЗАРОВА откровенно демонстрирует свои антиукраинские настроения, и поэтому оппозиция готова к поддержке любых инициатив по увольнению членов Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью BBC.

"Почти всё правительство ЯНУКОВИЧА является украинофобом. Это люди, которые априори не любят Украину и все наши ценности. И потому мы в любой момент будем отдавать наши голоса за отставку любого министра и представителя власти ЯНУКОВИЧА, потому что для нас они все имеют одну природу, которая ничего общего не имеет с демократией, с любовью к Украине и служением Украине", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нынешнюю кадровую политику Ю.ТИМОШЕНКО называет очень сложной.

"На первом этапе, когда формировалась коалиция и когда нужно было раздать всем членам коалиции должности в соответствии с договоренностями, то правительство и вообще все органы власти в Украине состояли из представителей разных политических сил, входивших в коалицию", - напомнила она.

"Сейчас, очевидно, что когда укрепляется власть ЯНУКОВИЧА, когда она набирает свою не достаточно конституционную мощь, то постепенно и из правительства, и из всех вертикалей и ветвей власти удаляют людей, которые не принадлежат непосредственно к окружению ЯНУКОВИЧА. Набирают людей, которые представляют один регион нашего государства, - Донецкий. И которые будут консолидировано действовать, используя власть и политику для увеличения своего богатства. Я думаю, что и в дальнейшем будет продолжаться процесс увольнения чужестранцев из всех структур власти, и будет приходить донецкий клан, осваивая все властные возможности", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.