Стрижак рассказал, как КС «брали в блокаду»

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК заявляет, что последние три года КС работал в тяжелых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Так случилось, что прежняя власть решила немного поэкспериментировать над Конституционным Судом и судьями», - сказал А.СТРИЖАК.

По его словам, все началось с того, что КС почти год не мог работать, поскольку 11 избранных в его состав судей не могли принести присягу, хотя тогда закон предусматривал проведение этой процедуры не позже, чем в течение 30 дней с момента избрания судьи на должность.

«Сейчас вообще нет срока, и этим можно злоупотреблять», - отметил председатель КС.

А.СТРИЖАК заметил, что другой преградой в работе суда был роспуск парламента, а «нас взяли в блокаду, и невозможно было работать».

Другим негативным фактором, который также мешал работе КС, стало, по его словам, увольнение с должностей бывшим Президентом трех судей за нарушение присяги. По словам А.СТРИЖАКА, ему до сих пор не понятно, где именно эти судьи нарушили присягу.

«Нет нигде в мире, чтобы судью увольняли за нарушение присяги. У нас – голосуй “да” или тебя уволят с работы», - заявил А.СТРИЖАК.