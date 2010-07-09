Азаров просил освятить кабинет после Тимошенко
Изгоняли "дух" прошлой власти
Премьер Николай Азаров попросил настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла освятить кабинет после Юлии Тимошенко.
"Дух" прошлой власти - да, давал о себе знать. Я сразу почувствовал себя в этих стенах крайне тяжело и неуютно", - заявил он в интервью журналу "Профиль".
"И, хотите - верьте, хотите - нет, сразу стало легче дышать", - добавил Азаров.
Премьер сообщил, что из новых вещей в его кабинете появились лишь икона Богородицы и вышитая бисером картина - подарок десятиклассницы из детского дома "Малютка".
"Они мне помогают. Потому что рабочий день пока у премьера не просто длинный, а очень длинный. Я привык организовывать работу так, чтобы ничего не откладывать на завтра", - отметил он.
Азаров рассказал, что "в условиях, когда в стране все, как говорится, сыпется, стандартного рабочего дня не хватает".
"Только инвентаризация доставшихся по наследству проблем может продолжаться с восьми утра до восьми вечера", - сообщил он.