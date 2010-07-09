Азаров просил освятить кабинет после Тимошенко

Премьер Николай Азаров попросил настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла освятить кабинет после Юлии Тимошенко.

"Дух" прошлой власти - да, давал о себе знать. Я сразу почувствовал себя в этих стенах крайне тяжело и неуютно", - заявил он в интервью журналу "Профиль".

"И, хотите - верьте, хотите - нет, сразу стало легче дышать", - добавил Азаров.

Премьер сообщил, что из новых вещей в его кабинете появились лишь икона Богородицы и вышитая бисером картина - подарок десятиклассницы из детского дома "Малютка".

"Они мне помогают. Потому что рабочий день пока у премьера не просто длинный, а очень длинный. Я привык организовывать работу так, чтобы ничего не откладывать на завтра", - отметил он.

Азаров рассказал, что "в условиях, когда в стране все, как говорится, сыпется, стандартного рабочего дня не хватает".

"Только инвентаризация доставшихся по наследству проблем может продолжаться с восьми утра до восьми вечера", - сообщил он.

Украинская правда