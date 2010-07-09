Ровенский облсовет просит Януковича учесть опыт Польши

Депутаты Ровенского областного совета обратились к Президенту Украины и Верховной Рады Украины относительно реформирования административно-правовой системы Украины в соответствии с европейскими стандартами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационно-аналитическом отделе облсовета, проект соответствующего обращения подготовил глава постоянной комиссии областного совета по вопросам местного самоуправления, развития территорий и европейской интеграции Дмитрий ДИНОВСКИЙ, ввиду приоритетности курса Украины на европейскую интеграцию и с учетом опыта Республики Польша.

Депутаты облсовета просят законодательно определить конституционные принципы и приоритетные направления административно-территориальной реформы в Украине, которые будут направлены на децентрализацию государственного управления и укрепления местного самоуправления в контексте принципов Европейской хартии местного самоуправления. Такая реформа, по мнению депутатов облсовета, повинная предусматривать разграничение политических и административных функций и должностей, децентрализацию большинства публичных заданий, функций и ресурсов, обеспечения подконтрольности и прозрачности власти, разграничения полномочий органов представительской власти и местных государственных администраций.

Депутаты облсовета также просят обеспечить принятие Законов Украины «Об административно-территориальном устройстве Украины» и «О государственной региональной политике в Украине». Данные законы должны способствовать приведению системы административно-территориального устройства государства в соответствие с Конституцией Украины (с изменениями и дополнениями и благоустройством административно-территориальных единиц), согласовываться с законодательством Европейского Союза и отечественным законодательством о местном самоуправлении, бюджетным, налоговым, земельным законодательством.