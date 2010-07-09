Патриарх Кирилл поздравил Януковича с 60-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ послание, в котором поздравил главу Украинского государства с 60-летием со дня рождения.

Текст послания размещен на официальном сайте РПЦ.

«За многие годы служения Родине и народу Вы проявили себя как талантливый организатор и усердный труженик, неизменно пользующийся уважением подчиненных», - говорится в послании.

«Вы не единожды доказали, что способны взять на себя нелегкую ношу государственной ответственности. Видя это, народ Украины в трудное время социально-экономических и политических потрясений оказал Вам высокое доверие - Вы стали главой государства. Как показывают первые месяцы Вашего руководства страной, Вы смело беретесь за разрешение самых непростых проблем», - отмечает Патриарх.

«Отрадно отметить быстроту и продуктивность обновления взаимосвязей Украины со странами, с которыми она объединена общей историей и судьбой, а также ее участие в построении новой системы международных отношений в Европе. В этом, безусловно, немалая Ваша заслуга», - пишет КИРИЛЛ.

«Для Русской православной церкви Украина является колыбелью христианства, ибо отсюда началось его распространение по Святой Руси. Поэтому наша церковь уделяет особое внимание нуждам и заботам украинского народа, в частности, гармонизации церковно-государственных отношений», - подчеркнул предстоятель РПЦ и пожелал В.ЯНУКОВИЧУ «крепости сил и благополучия, помощи Божией и успехов в служении Отечеству», а народу Украины - мира и процветания.