Во фракции ПР призывают не спекулировать на инсульте Полохало

Народный депутат из фракции Партии регионов, первый заместитель председателя комитета парламента по вопросам образования Максим ЛУЦКИЙ призывает своих коллег не политизировать ситуацию относительно болезни председателя этого комитета, депутата от БЮТ Владимира ПОЛОХАЛО.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

М.ЛУЦКИЙ назвал безосновательным обвинение со стороны своих коллег-оппозиционеров, в частности депутата от НУ-НС Олеси ОРОБЕЦ, что это именно по его вине В.ПОЛОХАЛО попал в больницу с инсультом. "Мне жаль, что мои коллеги по комитету достигли такого уровня цинизма и такого уровня поднять свои рейтинги, которые делают это за счет PR-у на болезни другого человека", - добавил он. Народный депутат отметил, что, Л.ОРОБЕЦ, обвиняя его в болезни В.ПОЛОХАЛО, должен привести конкретные факты, а не "разбрасываться словами". "Такие заявления равноценны потому, что меня будут обвинять в естественной жаре, от которой ежедневно погибают люди", - сказал он. М.ЛУЦКИЙ отметил, что в случае продолжения безосновательных обвинений и "поливании грязью" он вынужден будет обратиться в суд с иском относительно защиты своей чести и достоинства. "Пусть тогда все, кто желают засветиться на теме болезни господина ПОЛОХАЛО, делают это не на телеэкранах, а в суде. И советую оперировать конкретными доказательствами, а не дежурными эмоциональными заявлениями, которые уже больше смахивают на мыльные пузыри", - добавил он.

М.ЛУЦКИЙ также отбрасывает тот факт, что болезнь В.ПОЛОХАЛО могли повлечь те споры, которые возникли в последнее время в комитете вокруг принятия ряда законов, которые касаются образования. По словам народного депутата, это достаточно естественно, что члены комитета, которые принадлежат к разным фракциям и могут иметь разную точку зрения, относительно того или другого проекта документа. "Если бы рассмотрение каждого документа приводило к таким последствиям как в случае с господином ПОЛОХАЛО, то ухудшение здоровья наблюдалось у каждого народного депутата", - добавил он. М.ЛУЦКИЙ также отметил, что можно было бы продолжать дискуссию, вокруг того, "кто, когда и как посещает заседание комитета, и какие точки зрения отстаивает вокруг принятия того или иного документа", однако в случае с болезнью председателя комитета ВР по вопросам образования и науки "не хочет опускаться к уровню своих оппонентов и спекулировать на чужой беде".

Как сообщалось, председатель комитета ВР по вопросам образования на науки В.ПОЛОХАЛО попал в больницу с инсультом. При этом народный депутат от НУ-НС Леся ОРОБЕЦ, обвинила в причастности к этому первого заместителя председателя этого комитета ВР М.ЛУЦКОГО, ввиду тех споров, которые существовали между руководством комитета.