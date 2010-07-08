Янукович требует радикального решения по Ежелю уже сегодня

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости принятия радикальных кадровых решений, касающихся руководства Министерства обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном ситуации в Вооруженных Силах Украины и деятельности органов исполнительной власти и военного управления по ее стабилизации.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что заседание СНБО, посвященное этому вопросу, на протяжении трех месяцев уже проводится во второй раз.

«Я скажу, что я не услышал, не увидел инициативы, я не увидел того волнения, которое должно быть у ответственных людей. Особенно тех, кто носит генеральскую форму, кто должен заботиться о государстве, о его защите», - заявил Президент.

Он отметил: «У меня есть ощущение того, что нужно принимать радикальные меры со всех сторон, и по кадровым вопросам, и по вопросам финансирования».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что хочет во время сегодняшнего заседания СНБО услышать правду о ситуации в Минобороны и Вооруженных Силах.

«Могу только сказать одно: я не собираюсь ждать, когда, как говорят, петух прокукарекает. Не собираюсь. Будем принимать решение сегодня», - подчеркнул Президент.

Журналисты имели возможность послушать вступительное слово В.ЯНУКОВИЧА, после чего заседание СНБО продолжалось в закрытом режиме.