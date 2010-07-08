Балога Януковича критикует, но «в потешные комитеты защиты» не пойдет

Лидер партии “Единый центр” Виктор БАЛОГА не видит оснований для перехода его партии в оппозицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

По словам В.БАЛОГИ, если оценить действия власти взвешено и “без истерики”, то можно увидеть, что претензии, которые к ней выдвигают, часто предвзятые, у них мало обоснованных замечаний и нет рациональных предложений.

«Мы не раз критиковали правительство, некоторые решения Президента. И за небезупречное, с точки зрения Конституции, формирование коалиции. И за непродуманное решение по Черноморскому флоту. И за отсутствие реформ. Но в то же время мы не желаем мешать новой команде воплощать свою программу, в которой есть разумные идеи. Поэтому наших представителей нет в потешных «комитетах защиты» и «теневых правительствах». Мы готовы поддержать власть в реформах для Украины», – заявил В.БАЛОГА.

На вопрос, что означают последние отставки членов правительства и распадется ли парламентское большинство после освобождения от должности министра от Блока Литвина (парламент 2 июля освободил Виктора БОЙКО от должности министра охраны окружающей природной среды – УНИАН), В.БАЛОГА ответил, что считает распад коалиции нереальным. “Выйдет Блок Литвина из большинства или нет – вопрос второстепенный, потому что у «регионов» есть запас в десятки голосов. А после решения Конституционного Суда относительно формирования коалиции ЛИТВИН и коммунисты потеряли свои «золотые карточки», – отметил он.

«Первые назначения в правительство были сделаны после выборов и исходя из того, кто и сколько привнес в победу ЯНУКОВИЧА. Теперь он Президент и демонстрирует, что никакого попустительства тем, кто плохо работает, не будет. Это усиление его личной власти», - считает В.БАЛОГА.