Хмельничанин через суд добивается извинений от Януковича

Житель Хмельницкого, руководитель юридической фирмы “Захист” Владимир Волосюк подал в суд иск о защите чести и достоинства против Президента Украины Виктора Януковича. Мужчина хочет, чтобы Президент публично извинился перед ним и всем украинским народом за свои высказывания в Стасбурге на заседании ПАСЕ 27 апреля этого года. "Признавать Голодомор как факт геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия государств, которые входили в СССР”, - заявил тогда Янукович. О мотивации своего решения и рассмотрении дела в суде - в интервью с Владимиром Волосюком. Пан Владимир, что подтолкнуло Вас к такому шагу - подать в суд на Президента страны? Я хочу понять, что повлияло на пана Януковича, когда он назвал гибель десяти миллионов украинцев, которую организовал Сталин, не геноцидом, а голодом. Мне, кажется, что определяющим в формулировке такой позиции был предварительный разговор нашего главы государства с премьер-министром России. Виктор Янукович сделал большую услугу Путину на заседании ПАСЕ, когда фактически озвучил мнение не украинской нации, а соседнего государства. Потому что всем известно, что руководство Российской Федерации никогда не признавало, что в Украине Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом, организованным Сталинским режимом.

Но главное то, что своим заявлением в Страсбурге Янукович прямо нарушил нормы Закона Украины “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине” от 28 ноября 2006 года, первая статья которого однозначно утверждает: “Голодомор 1932-1933 годов в Украине является геноцидом украинского народа”, а статья 2 отмечает: “Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцида признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным” .

Кроме того, 13 января этого года вступило в силу решение Апелляционного суда Киева относительно признания руководителей большевистского тоталитарного режима (И. Сталина, В. Молотова, Л. Кагановича, П. Постышева, С. Косиора, В. Чубара, Г. Хатаевича) виновными в геноциде в Украине на протяжении 1932-1933 гг. А это значит, что Янукович “потоптался” и по упомянутому закону.

Были ли угрозы в Ваш адрес? 19 июня на мой домашний телефон позвонил неизвестный, который угрожал расправой. Он сказал, что уничтожат меня за писанину на Президента Украины и СБУ. Я заявление уже направил в Генпрокуратуру, чтобы разобрались с этим случаем.

На последнем судебном слушании Вы хлопотали перед судьей Волковой, чтобы к делу были привлечены в роли свидетелей прежний президент Виктор Ющенко и Генпрокурор Александр Медведько. Чем эти люди могут быть полезными на процессе? Что касается Виктора Андреевича, то он, как никто, приложил усилия, чтобы за границей признали Голодомор геноцидом против украинской нации. То есть, без его участия в суде - никак. Что касается Генпрокурора Медведько, должен заявить, что он не выполнил своих прямых обязанностей и не отреагировал на заявление Януковича. Ведь, согласно с законодательством, прокурор должен осуществлять надзор за соблюдением законов Украины всеми гражданами. По моему мнению, реакция Генпрокурора на слова Януковича должна была бы отобразиться в протесте правоохранительного ведомства. К сожалению, это не было сделано.

В исковом заявлении Вы требуете от Януковича публичного извинения перед украинским народом. Как считаете, Президент Украины на это решится? Никогда!

…?! Тогда для чего надо было запускать это дело? Чтобы показать, что в Украине мало того, что системно нарушаются законы, так еще и не работает правосудие. Судьи, которых назначает Президент, априори не пойдут против него. Подтверждением этого является, как по мне, предубежденность судьи Печерского райсуда Киева Волковой, которая рассматривает мой иск. Она официально в постановлении об открытии производства по делу назвала меня другим лицом - Цугелем П. И. Суддя также незаконно допустила, чтоб представителем ответчика то есть Президента, благословил своей подписью глава АП Сергей Левочкин. Последний не имеет никакого отношения к делу. Потому я, придерживаясь закона, дал отвод судье. Но госпожа Волкова его не приняла.

Этим иском я должен досказать Украине и миру, что человек, который нарушил законы, должен быть наказан. Это касается, в частности, и Президента Януковича.

Разговаривал Виталий Тараненко, “Подольский курьер”