У Ющенко - ощущение, что уже сбывается, - «то, чего мы больше всего боялись»

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина становится разменной картой в российско-американских отношениях.

Такое мнение он высказал во время встречи с представителями Американского еврейского конгресса, сообщает пресс-служба партии.

«То, чего мы больше всего боялись, – что Украина станет разменной картой в российско-американских отношениях, у меня есть ощущение, что такое пророчество начинает сбываться», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» отметил, что такое впечатление у него создалось после визита в Украину Госсекретаря США Хилари КЛИНТОН и ее заявлений, в том числе и относительно НАТО, и относительно отношений Украины с Россией. По его мнению, это или неосознание со стороны США того, что происходит в Украине, или «корректный, дипломатический ход, который просто утверждает то, что состоялось».

Он назвал отказ Украины от евроатлантической интеграции неправильным курсом. «Заморозить сегодня отношения с США или с Европой - это не просто потеря времени. Это – ревизия», - подчеркнул лидер партии. По его словам, единая пан-европейская политика должна быть целью номер один для нашего государства. «Стать членом НАТО - это получить акцепт на действительную украинскую независимость. А самая большая угроза для нашего суверенитета - это российская агрессия, в том числе милитарная (военная)», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что вопрос, где будет Украина, в какой системе координат, является не только внутренним вопросом страны. «Это, по сути, борьба между двумя идеологиями: в нашем государстве будут исповедоваться ценности, которыми живут Америка и Европа, или сюда вернутся российские империалистические амбиции», - заметил В.ЮЩЕНКО. Он назвал решение этого вопроса хорошим тестом для Америки и Европы. «Поэтому, когда в обход Конституции Украины принимается решение о продолжении военного присутствия России на территории Украины (базы ЧФ РФ) – это никоим образом не вопрос двусторонних отношений. Это согласие на другую политику, на другие ценности, это то, что нас отбрасывает от диалога - и относительно коллективной европейской безопасности, и относительно экономических свобод», - отметил Президент Украины 2005-2010 гг.

Также он подверг критике то, что сегодня Украина отказалась от сотрудничества с американскими компаниями по производству альтернативного ядерного топлива, и фактически подпала под стопроцентную зависимость от поставок ядерного топлива из России. «Это также проблема не только двусторонних отношений – это проблема другой политики: политики зависимости, неуспешной политики, и поэтому у меня есть ноты определенного пессимизма в оценке этих процессов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что при таких условиях никто не будет поднимать вопрос подписания с Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, об объединении энергетических систем между Украиной и ЕС, о либерализации визового режима и пр.

«Я убежден, что рассматривать на этом фоне такого рода политику никто уже не будет ни в Европе, ни в Америке», - отметил он, добавив, что если эти вопросы и будут подниматься в ближайшее время, то лишь для «красивой игры и не более того».

В.ЮЩЕНКО не верит в такую политику и убежден, что она вредна. «За ней стоит попытка вернуться в старую систему политических координат, и назначить Украине унизительную роль, в том числе и на региональном уровне», - подчеркнул лидер «Нашей Украины».

По его мнению, это серьезно минимизирует политику стратегического партнерства между Украиной и США.

Он попросил донести до американских и европейских политиков то, что такие процессы вредят авторитету США в Украине. «Я убежден, что очаровывание Москвой, которое происходит у каждого американского правительства в первые два-три года, оно также пройдет и на этот раз. Мы не хотели бы, чтобы Украина была жертвой таких временных рассуждений», - заметил В.ЮЩЕНКО.