Отставки в правительстве: кому на выход?

На днях ВР отправила в отставку вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко и министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко. Однако эксперты говорят, что это лишь первые ласточки, и пророчат, что еще полетит не одна министерская голова. Что означают ротации в правительстве? Об этом мы спросили у людей, хорошо ориентирующихся в политическом процессе.

Владимир Фесенко, политолог: СОБЫТИЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ В СТИЛЕ ВИЗАНТИЙСКИХ ИНТРИГ

Думаю, еще рано говорить о кризисе в коалиции, но проблемы в коалиции, а именно в отношениях между основными конкурирующими группировками бизнеса, есть.

Что касается Виктора Бойко, то там была плановая ротация, именно плановая. А вот в ситуации вокруг Семиноженко проявились серьезные проблемы внутри правящей фракции. Это фактически проявление борьбы и за финансовые потоки, и за сферы влияния. Как по мне, это лишь начало.

Думаю, власти стоит понять одну простую вещь – если кадровые переменены сейчас приобретут хаотический характер, то это может привести к ее ослаблению или даже к настоящему кризису.

Пока кризиса нет, есть серьезные внутренние проблемы.

Ситуация с Семиноженко, к которому не было никаких публичных претензий ни со стороны Президента, ни со стороны премьера, показала, что события будут развиваться в стиле византийских интриг, когда вот так вдруг появляется решение, что кого-то нужно освободить. Оппозиция это почувствовала, наделала сейчас разных постановлений и ждет, кого бы могла сместить в результате конфликтов и проблем внутри новой власти.

Если правдива информация о том, что обострилась борьба за сферы влияния на рынке медицинских услуг, фармации, то следующим под ударом может оказаться министр здравоохранения. Тем более, что с критикой в его адрес выступала госпожа Бахтеева, входящая в группу Ахметова.

Были публичные претензии со стороны Президента к министру угольной промышленности. То есть он тоже может считаться потенциальным претендентом. Также много критических разговоров о министре транспорта.

Не забывайте, что серьезная критика была и в адрес Тихонова, Ежеля.

Кто знает? Возможно, борьба между разными силовиками и приведет к отставке Сивковича. То есть все может быть. А ситуация с Семиноженко – как индикатор.

Табачника в кулуарах не называют среди претендентов на вылет, но, опять же, все может быть...

Дмитрий Выдрин, политолог : ИДЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Сейчас происходят вещи, которые я и ожидал. Идет переформатирование исполнительной власти, где главными становятся иные критерии, чем сначала, когда она лишь формировалась. На первом этапе всегда власть формируется по критерию доверия, личного доверия, а на втором этапе – всегда по критерию эффективности.

Поэтому, думаю, сейчас идет естественной процесс, когда меняются критерии, по которым люди существуют во власти. Это почти во всех аппаратах, иерархиях, странах такое происходит. Одни люди получают победу на выборах, а с другими людьми отрабатывается рутинная технология. Вот и все.

Виктор Небоженко, политолог: БОЙКО ТОЖЕ ХОТЕЛ БЫ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА Трудно согласиться с мнением оппозиции, что сегодняшние ротации во власти – это кризис в коалиции, а еще меньше причин считать, что именно коалиция была источником этих неприятностей для режима власти Януковича.

Во-первых, сама коалиция, как главный элемент парламентской демократии, практически лишь отдел администрации президента. За последние шесть месяцев парламент Украины проявил удивительную способность к переформатированию даже на грани самоликвидации, и потому не стоит переоценивать ни украинский парламент и его возможности влиять на страну, ни роль коалиции. Поэтому конфликты внутри коалиции носят, я бы сказал, личностный, или даже микроскопический характер, который не влияет на общую картину во власти.

Во-вторых, основной причиной кадровых перемен является резко усиливающаяся критика Януковича, которого долго кормили обещаниями быстрых и показательных успехов на фоне легко сформированной административной вертикали. Сейчас Янукович понимает, что Азаров завяз в тяжелых боях с экономическим кризисом и не может из них выйти точьно так же, как не могла выпутаться премьер Юлия Тимошенко.

Будут ли еще изменения? Будут, но они не заденут три принципиальных группы в Кабмине. Это группа РосУкрЭнерго, которую представляет Бойко и который тоже хотел бы попробовать себя в роли премьер-министра после Азарова. Проблема лишь в том, что если он поможет РосУкрЭнерго обогатиться на пять миллиардов долларов, то тяжело надеяться, что местные элиты и МВФ захотят видеть его премьер-министром Украины.

Вторая группа – группа Клюева, который сам представляет и защищает свои интересы. И третья – группа Ахметова. То есть министров этих групп вряд ли кто-то сменит без высокого согласия Януковича. Все другие, кто не нашел себя, будут меняться, причем достаточно часто.

То же самое можно сказать о знаменитом Табачнике. Его проблема заключается в чисто украинском парадоксе. Редко вам придется увидеть министра, который руководит отраслью, которая не хочет его признать. Представьте себе министра обороны, которого ненавидят генералы и солдаты. А в нашей ситуации министр образования умудрился настроить против себя всю украинскую интеллигенцию и большинство украинских студентов. Это очень редкий случай. И это тоже, скорее всего, проблема не Азарова, а Януковича. Особенно когда в конце года его рейтинг подло поползет вниз.

То есть дальнейшие изменения будут, но они не кризисны для Кабмина. Вы же не забывайте, что нас еще ждут кадровые потрясения в Совете Нацбезопасности, которые вот-вот должны наступить...

Василий Киселев, народный депутат (ПР): РЕГИОНАЛЫ ОЧЕНЬ ОЗАДАЧЕНЫ

Ротации во власти – обычные будничные вопросы, которые назрели после определенного времени работы правительства. Посмотрели, кто чего стоит - и не более того. Поэтому, ни у кого нет никаких оснований радоваться от того, что где-то какие-то расколы в коалиции или в Партии регионов, потому что это абсолютно не соответствует действительности.

Кто следующий? Ну, это будет решать премьер-министр. По-другому я вам не могу сказать. Это не моя прерогатива.

ВР только что проголосовала по инициативе БЮТ попытку отправить в отставку Юрия Бойко. От нас голосов не было. Пытались поставить вопрос об освобождении Хорошковского от должности председателя СБУ - и даже не включили в повестку дня. Все вопросы о Ежеле решит СНБО. Если будет достаточно аргументов, что он не справляется, то вопрос будет вынесен на ВР.

Я очень жесткий человек. Я сторонник авторитарного стиля руководства. Исповедую жесткий, если не жестокий принцип единоличного руководства, сторонник жесткой вертикали подчинения более низких более высоким, но в пределах закона. И если руководитель требует от подчиненного выполнения своих обязанностей, независимо от его политической принадлежности, он должен выполнять указания старшего. А если Виктор Бойко, который просто чудил, вел себя неадекватно, то, соответственно, на него была адекватная реакция.

Мое личное мнение о Семиноженко. Считаю, что в данном случае с ним поступили бестактно, недальновидно и, прошу прощения, не по-людски. Ошибки есть у всех. Сначала должны были бы поставить вопрос на фракции ПР, должны были бы вызывать на политсовет или в сам парламент с каким-то отчетом, но так... Вечером ничего, а утром в отставку, в то время, когда человек в командировке – не по-людски. Если есть претензии, не нужно прятать голову в песок, что-то показать под чей-то приезд, потому что это очень настораживает. Я знаю сейчас настроение у регионалов. Они очень озадачены.

Семиноженко просто по-человечески нужно было сказать: ты не вписываешься. К тебе есть вопросы, потому что ты не помогаешь выполнять наши программные установки, цели. Пожалуйста, напиши заявление.

Он очень взвешенный человек, раньше был руководителем Партии регионов, поэтому это позор для самой партии. Мне просто горько, что так произошло.

Леонид Кравчук, первый Президент Украины: ПРИШЛО ВРЕМЯ, НУЖНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ, А РЕЗУЛЬТАТЫ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ Что быстро делается – слепо родится. То есть сегодняшняя команда очень быстро организовала власть. И думали, что она будет эффективной. Меньше, чем за месяц был сформирован Кабмин и местные органы власти. И потому часть должностей стали заложниками ситуации, то есть купли-продажи: от Блока литвина, коммунистов. Набрали разных людей, с разными позициями, разными, скажем, философиями, а теперь все-таки нужно смотреть на действенность власти, на ее эффективность, скоординированность. Пришло время, нужны результаты, а результаты неутешительны. Поэтому они вынуждены принимать решения, исходя из эффективности власти.

Но главное в этом всем – Партия регионов хочетнаконец иметь всю полноту власти. И это закономерно. Я в этом, например, не вижу никаких негативных вещей. Они же формировали власть, им и отвечать. Им нужно решать вопросы, которые они обещали на президентских выборах.

Регионалы говорили, что будут бороться с коррупцией. Ко мне сегодня приходят люди, и говорят: «Леонид Макаровичу, с чего вы взяли, что коррупция меньше стала? Не меньше, а больше. Если раньше, например, у судьи была ставка взятки десять тысяч, то сейчас тридцать тысяч. Вы просто не представляете себе, что делается». Лично я с этим не сталкивался, но мне об этом рассказывают мои близкие приятели.

Поэтому, выходит: жизнь для власти – одно, жизнь для народа – другое, жизнь для братьев, сватов, чиновников – третье?.. Послушайте, что мы сегодня строим, какое государство? Все правительство ходит под Януковичем. Это очевидно.

Опросила Ксеня Лесив