За игрушечным бульдозерчиком Януковича прет бульдозер Путина

В последнее время в СМИ прижился штамп: «Партия регионов прет бульдозером». И для этого утверждения вроде существуют все основания. «Бульдозерная» поступь ПР началась с весьма сомнительного формирования «коалиции тушек» и создания ею правительства. Таким не слишком конституционным образом ПР вместе с политическими союзниками подмяла под себя парламент. Дальше – больше.

Вертикаль исполнительной власти сурово выстроена под «Лидера» регионалов - он же Президент Украины. Поменяли практически всех глав областных и районных государственных администраций. Теперь на этих должностях или члены ПР, или полностью лояльные к ней руководители.

Созданы (или в шаге от этого) законодательным путем все условия и для того, чтобы Партия регионов выразительно доминировала в местных органах власти – областных, городских, районных, сельских и поселковых советах. Для этого установлена удобная дата – 31 октября (еще не погаснут ожидания, связанные с новой властью), удобная избирательная система – смешанная пропорционально-мажоритарная (мажоритарщики практически все будут лояльными к власти), удобные условия выдвижения кандидатов («отрезаются» именные политические блоки, самовыдвиженцы и представители новых партий, что особенно бьет по А.Яценюку, В.Кириленко и частично по С.Тигипко). Сложно не согласиться с политологом Игорем Поповым, который отметил, что «власть взяла курс на консервирование самой себя». Более того, объем «консервирования» значительно вырастет.

Готовится принятие закона о всеукраинском референдуме, который позволит ПР «не заморачиваться» с вербовкой в коалицию 300 депутатов для внесения изменений в Конституцию. Предусматривается прямое внесение таких изменений по результатам референдума без утверждения этих результатов Верховной Радой. Эксперты предусматривают, что после принятия данного закона вполне реальным станет проведение референдума относительно отмены так называемой «политреформы». Тогда к Януковичу вернутся кучмовские полномочия (как будто их и теперь у Президента мало).

Подготовленный регионалами проект закона о реформе системы судоустройства дарует полное всевластие в этой системе контролируемому ПР Высшему совету юстиции, который получает право «карать и миловать» судей по собственному усмотрению.

Можно еще долго перечислять примеры взятия новой властью под контроль предприятий и целых отраслей украинской экономики. А правительственный проект Налогового кодекса поставит бизнес в полную зависимость от налоговой службы «имени Азарова».

Действительно похоже на бульдозер, который, двигаясь, подминает под себя власть и все политическое и социально-экономическое пространство Украины. Но это сходство заканчивается, когда смотришь на эту картинку в большем масштабе.

Тогда возникает совсем другое впечатление: за игрушечным бульдозерчиком Януковича прет здоровенный и мощный российский бульдозер, (почти такой, как в «Аватаре»), готовясь подгрести под себя важнейшее – экономический базис. А именно он, если верить классике марксизма-ленинизма, определяет и идеологическую надстройку.

Большинство событий в этой сфере происходят в тиши властных кулуаров. Но достаточно и того, что прорывается наружу в заявлениях высшего российского политического и экономического истеблишмента. Бульдозер движется без лишней спешки, но без остановки и последовательно.

Газовая сфера. По мнению Валерия Язева, вице-спикера Госдумы, президента "Российского газового общества", создание совместного предприятия, куда со стороны Украины войдет ее ГТС, а "Газпром" внесет свои активы по добыче, является наиболее реалистичным. При этом при объединении "Газпрома" и "Нафтогаза" паритет невозможен. А еще Язев по-хозяйски напутствовал неумных украинцев: принятие Украиной законодательства Евросоюза относительно газа закроет ей путь к интеграции с Россией. Действительно, ужасно…

Банковская сфера. Сами же российские издания пишут о подготовке больших тамошних банков к широкомасштабной экспансии в экономику, в частности, банковскую сферу Украины. По данным российских экспертов, банковские структуры, афилированные с российским правительством, имеют огромный бюджет – на уровне 15-20 миллиардов долларов, – который может быть использованы в процессе украинско-российской экономической интеграции. «Проще говоря, россияне сейчас заинтересованы в покупке всех украинских активов более или менее приличного качества почти в любой отрасли, в том числе в банковской сфере».

Аиапром. Царствующий премьер-министр РФ Владимир Путин на переговорах с украино-калужским коллегой Николаем Азаровым заявляет, что объединению на рыночной основе авиапромов Украины и России альтернативы нет. Мол, в условиях глобализации на мировых рынках нет места малым предприятиям. ВВП также отметил продвижение в сотрудничестве между Украиной и РФ в сфере освоения космоса. Азаров с готовностью поддерживает идею Путина о проведении аудита украинского и российского авиапредприятия перед созданием совместного предприятия.

Похожие заявления от россиян имеем относительно ядерной энергетики, судостроения, гидроэнергетики и других ключевых (и рентабельных!) отраслей нашего хозяйства. Так и будет происходить через совместные предприятия, где «невозможен паритет», рейдерское поглощение украинской экономики более мощным и более энергичным соседом. И это прямой путь к превращению независимой Украины в «Малороссийское генерал-губернаторство».

А наш «бульдозерчик», наматываясь на гусеницу того здоровенного бульдозерища, до последнего будет дырчать веселую песенку о «братской дружбе» и «взаимовыгодном экономическом сотрудничестве».

Николай Писарчук