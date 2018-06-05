Многая лета, Виктор Федорович! или Кто покушается на жизнь Президента

За достаточно яркими событиями последних дней (тут тебе и отставки крупных чиновников, и аресты бывших крупных чиновников, и решения международных финансовых структур по поводу Украины, и многое другое) как-то забылась любопытная тема. Условно обозначим ее так: мнимые и реальные угрозы жизни Президенту страны.

«Так, була загроза життю Президентові. Ми провели досить серйозний комплекс оперативних заходів. Загрозу поки що не усунули. Це був не простий дзвінок по телефону. Простий дзвінок або простий лист не сприймалися б настільки серйозно». (Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський).

С таким заявлением, как мы помним, глава СБУ обратился к общественности.

Во всех странах руководители государственных охранных структур не распространяют закрытую информацию. А без истерии и фанатизма, молча выполняют свою работу.

Судя по всему, Виктор Янукович охотно верит в ту информацию, которую ему услужливо подсовывает ближайшее окружение, поскольку увеличил число личных охранников до 170. Столько не было ни у одного Президента Украины. Даже у смотрящего за коммунистическим режимом в Украине первого секретаря ЦК Владимира Щербицкого охранных церберов было на полсотни меньше.

Старший офицер охраны сообщает прессе и всей Украине об изменениях маршрута следования из Межигорья на Банковую. С трассы убираются припаркованные автомобили, потому что теоретически один из них может быть начинен взрывчаткой.

В кортеже Президента появляется спец автомобиль-глушитель радиосигналов. Полуроте охраны, едущей за двумя бронированными Мерседесами к легкому стрелковому оружию - многозарядным пистолетам - добавили тяжелое: автоматы-пулеметы, гранатометы.

Везде, даже в отсталых странах третьего мира, маршруты передвижения глав государств не обсуждаются. Каждый ответственно делает свое дело, охранники охраняют, а короли и президенты правят, не обмениваясь секретной информацией между собой, тем более с народом. Почему у нас не так? Зачем руководитель охраны с генеральской должностью выходит к прессе и детально, во всех подробностях описывает причины изменения маршрута? Трудно поверить в наивность именитого охранника и уж тем более в то, что мифический террорист воспользуется его «наводками».

Через масс-медиа распущены слухи, что некий оппозиционер через некоего российского олигарха связался с боевиками на Кавказе, а те готовы за существенное вознаграждение осуществить террористическую операцию по устранению законно избранного президента Украины. Что это? Маниакальный бред или целенаправленная пропаганда, чтобы сдетонировать психоз у охранников?

Как мы помним, не так давно один из них уже положил «лицом в пол» журналиста СТБ. Была ли реальная опасность для Януковича от того, что к нему приблизился выполняющий профессиональные обязанности журналист? Нет, конечно, и это очевидно. Вряд ли указание к подобным действиям исходили от Президента, не его это забота. Тогда от кого и зачем?

На массовых мероприятиях с участием Президента рекордное количество охраны, милиции и внутренних войск. Вполне обосновано высказывается предположение, что развитие демократической страны кем-то умышленно направляется к установлению диктатуры. А Януковичу снова таки «кем-то» отводится роль диктатора. И неудивительно будет, если на президентской трассе в ближайшее время что-то взорвется, не причинив никакого вреда, как это было с Павлом Лазаренком, в бытность его премьером Украины. После того взрыва со стороны горе-премьера были попытки закручивания гаек. Но, слава Богу, на пути Лазаренка к неограниченной власти возникла непреодолимая преграда.

Докладчицы ПАСЕ по Украине Ренате Вольвенд и Мейлис Репс констатируют, что Украина шагнула назад в соблюдении демократических свобод. Об этом говорится в их информационной записке по результатам визита в Украину, которую они на днях обнародовали на заседании ПАСЕ. Докладчицы констатировали, власть демонстрирует рекордные скорости при формировании своих вертикалей и горизонталей: "Это можно приветствовать, но это носит признаки концентрации власти в одних руках и угрозу для демократии..."

Также указали на попытки ограничить свободу собраний в Украине, на проблемы со свободой слова и свободой мнений: "Толерантность и все необходимые демократические нормы, которые демонстрировала Украина, на сегодня под угрозой".

В недалекой отечественной истории мы уже имели не адекватного вождя Сталина.

Имеются ли основания даже не наяву, а, хотя бы, во сне представить трансформацию нынешнего президента Украины в тирана, подобного Сталину? Думаю, нет.

В таком случае, возникает вопрос, кому и для чего нужно нагнетать обстановку психоза вокруг Януковича? Ведь последнее и единственное «покушение» на него было в 2004-м в Ивано-Франковске. Куриное яйцо, запущенное студентом, сыграло зловещую шутку с кандидатом в Президенты. Подпорченный имидж, гоготание оппонентов, ироническая улыбка избирателей. Охранники тогда перестарались или недостарались, а у избирателей четко зафиксировался стереотип: Янукович-кандидат – смешной и слабый малый, удар яйцом воспринял как «тяжелое» ранение.

Что сегодня может угрожать Президенту в покоренной и наклоненной им стране? И кому может быть выгодно превращение Януковича в диктатора?

Уже комментируют: диктатура выгодна спецслужбам. Независимо, рождены ли они из КГБ, или созданы в последние годы, карательный зуд всегда присутствует. Не говоря уже о карьерных возможностях при маниакальном усилении охраны первого лица.

Но, прежде всего, диктатура в Украине выгодна «друзьям» из России, с достаточной уверенностью можно предположить, снабдившим СБУ «серьезной» информацией о готовящемся теракте, а не «простым звонком по телефону» и не «простым письмом», как прокомментировал прессе глава СБУ Хорошковский.

В свое время было выгодно России руконеподавание западного истеблишмента президенту Украины Леониду Кучме. Провокация с, якобы, продажей Ираку «кольчуг» уже не пройдет: все оставшиеся в Украине радарные системы последнего поколения пересчитаны. И еще раз скрупулезно пересчитаны. Повторить «заказное убийство журналиста» нецелесообразно: после кассетного скандала в президентских апартаментах такая стерильность, что даже муха дрозофила, оснащенная диктофоном или радиопередатчиком, туда не долетит, так как будет уничтожена снайперами еще на подлете к улице Банковой. Остается еще не апробированный эффективный способ, чтобы добиться изоляции Виктора Януковича от западных конкурентов: нужно превратить его в диктатора. А Россия, как и в случае с Кучмой, окажется тут как тут:

- Они вас не хотят, а мы хотим! Они вам рук не подают, а мы едва не задушим в дружеских объятиях.

Если поверившие «доброжелателям» манипуляторы в Украине всерьез задумали создать в стране питательную среду для рождения гомунскула, подобного Сталину, или, хотя бы, Пиночету, чтобы себе заработать на этом карьерные дивиденды, то следует им напомнить: первыми на плахе по традиции всех диктаторов мира могут оказаться их головы.

Так стоит ли сотрудникам наших спецслужб идти этим путем?

Георгий Бурсов