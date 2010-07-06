Янукович готовит разнос: завтра будет отставка министра обороны?

В среду, 7 июля, состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в Вооруженных силах. По информации «Зеркала недели»,по итогам заседания может быть принято решение об отставке главы министерства обороны Михаила Ежеля.

Поводом для отстранения руководителя ведомства, как сообщают источники издания в Администрации президента, стало недовольство главы государства Виктора Януковича состоянием дел в Вооруженных силах по итогам визита в Крым 2-4 июля.

В частности, во время посещения севастопольского аэродрома «Бельбек» глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся в наличии самолетов поднимается в воздух. В ответ В.Януковичу сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один.

По данным «ЗН», в готовящемся проекте решения по итогам заседания СНБО от 7 июля есть пункт, в котором говорится о неудовлетворительных результатах работы М.Ежеля на посту руководителя оборонного ведомства, в связи с чем рекомендуется уволить его с занимаемой должности.

Кроме того, как сообщают источники «ЗН», от должности может быть отстранен главком ВВС Иван Руснак. В этом случае он займет пост начальника Национального университета обороны.

По информации издания, Михаил Ежель уже знает о готовящемся отстранении его от занимаемой должности и даже обратился за помощью к премьер-министру Николаю Азарову. Их внеплановая встреча состоялась во вторник, 6 июля.

По данным «ЗН», в случае отставки М.Ежеля на посту главы Минобороны его может сменить народный депутат Александр Кузьмук, Последний, как ожидается, будет присутствовать и выступит на заседании СНБО 7 июля.

Кандидатуру А.Кузьмука, ранее дважды возглавлявшего оборонное ведомство, намерен внести на рассмотрение Верховной Рады Виктор Янукович.

Михаил Ежель руководит Минобороны с 11 марта 2010 года. Напомним, его кандидатура при утверждении Верховной Радой правительства Николая Азарова была внесена в последний момент, за час до голосования. Хотя перед этим депутатам раздали документы на Александра Кузьмука.

Александр Кузьмук дважды занимал пост министра обороны Украины. Он возглавлял ведомство с 1996 по 2001 год (тогда его заместителем был М.Ежель), а также с 2004 по 2005 год.