Прольется ли кровь на весенних акциях протеста?

Сегодня губернатор Харьковщины Арсен Аваков предупредил, что в его родном городе может пролиться кровь. Как известно, на харьковской площади Свободы 16 марта должны были состояться мирные акции, организованные общественной организацией „Народная самооборона” (лидер – Юрий Луценко). Однако Дзержинский райсуд Харькова запретил проведение митинга. В четверг на площади Свободы развернулось острое противостояние при участии бело-голубых руководителей города, большой группы депутатов от Партии регионов, специально прибывших самолетом из Киева, и нардепов из фракции „Наша Украина” Николая Катеринчука и Давида Жвания.

«Я вижу, – заявил Аваков, – что сегодня на площади провокация. Я вижу, что при вспышке гнева один даст другому по председателю, и может пролиться кровь. Я этого не хочу. Но, с другой стороны, как гражданин, я не могу смириться с тем, что происходит».

Печально, но похоже на то, что харьковские события лишь прелюдия к настоящему масштабному кровопролитию. По свежим данным опроса „Социального мониторинга”, 22% опрошенных граждан Украины готовы принимать участие в акциях протеста общественного движения "Народная самооборона" весной.

Даже ввиду того, что скорее всего граждане, отвечая на этот вопрос, не различали антиправительственные акции „Народной самообороны” и БЮТ, протестный потенциал общества все равно выглядит значительным. А потому планы штабов этих двух конкурирующих политических сил вывести в Киев приблизительно по 20 тыс. человек выглядят вполне реальными. Не исключено, что к ним присоединится немало политически активных киевлян.

И Генпрокуратура (устами начальника управления по расследованию особо важных дел Александра Дегтярева), и СБУ (через пресс-секретаря „конторы” Марину Остапенко) признали, что „Марш справедливости”, организованный лидером движения "Народная самооборона", экс-министром внутренних дел Луценком, не является антиконституционным, а в действиях лидеров движения не содержится признаков преступлений и правонарушений.

Однако Министерство внутренних дел, если верить изданию „Комерсант-Украина”, почему-то срочно закупает спецсредства на сумму свыше 25 млн. грн., в частности – бронетранспортеры и лазерные системы для подавления групповых целей.

Об этом свидетельствует смета заказа МВД на закупку дополнительной спецтехники для подразделений специального назначения "Беркут", сообщает издание.

В соответствии с документом, на укрепление материально-технического обеспечения "Беркута" выделено свыше 25 млн. грн., из которых свыше 21 млн. грн., – на укрепление полков особого назначения в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

В соответствии с заявкой, столичному "Беркуту", численность которого 574 человека, выделено, среди прочего, 574 дополнительных бронежилета, 101 пуленепробиваемый шлем, 100 противоударных шлемов со средствами связи, 574 изолирующих противогаза, 4 единицы бронетехники (БТР-80), один водомет, а также 100 светошумовых устройств.

Всего для укрепления материально-технического обеспечения спецподразделений этих областей, а также киевского подразделения "Беркуту" выделено 10 бронетранспортеров, 5 водометов, 195 светошумовых устройств и свыше тысячи бронежилетов.

Кроме того, для укрепления спецподразделений "Беркуту" было решено закупить 975 электрошокеров, 50 полицейских маркеров для стрельбы легкими пулями, содержащими вещество раздражающего действия, 2500 таких пуль, а также 27 многофункциональных лазерных систем для подавления групповых целей "Осьминог" стоимостью 24 тыс. грн. каждая.

Издание отмечает, что срок выполнения заказов в смете дописан от руки, отдельно напротив каждого наименования. Судя по этим отметкам, практически все пункты сметы следовало выполнить к 1 марту 2007 года.

В пресс-службе МВД подтвердили, что спецоборудование для укрепления материально-технического обеспечения подразделов спецназначения "Беркут" уже получено.

Как известно, ранее Юрий Луценко заявил, что спецподразделения "Беркут" в Киеве и 4-х областях были дополнительно обеспечены материально-техническими средствами "в канун марша".

Случайно ли эта масштабное обеспечения спецподразделений МВД средствами для подавления массовых беспорядков совпала во времени с планами оппозиции?

Кстати, интересно было бы услышать от руководства Партии регионов, правда ли, что, стремясь сработать „на опережение”, оно организует под Секретариатом Президента параллельную многотысячную массовую акцию при участии завезенных из Донбасса шахтеров?

А что значит заявление известного депутата от социалистов, в прежние времена „воспитателя” академика Андрея Сахарова Сергея Червонопиского о том, что в ответ на «Марш справедливости» Луценко он намерен обратиться к ветеранам Афганистана и силовых структур? Председатель Украинского союза ветеранов Афганистана, в частности, считает, что если экс-министр не откажется от своих планов, то Верховная Рада имеет право создать свои «отряды самообороны» из людей, «которые знают, что такое запах пороха».

В то же время Председатель Верховной Рады Александр Мороз не одобрил инициативы своего однопартийца, посоветовав не нагнетать страсти, чтобы «не стать заложниками этой провокации». Мороз считает, что по поводу весенних акций протеста должен высказаться Ющенко. Председатель ВР выразил надежду, что у украинского общества «хватит здравого смысла, чтобы не допустить противостояния, каких-либо общественных столкновений, потому что это никому не нужно».

Действительно, Александру Морозу кровь не нужна. Ведь в случае чего именно на него падет большая доля тяжелой политической ответственности: новый министр внутренних дел Василий Цушко - представитель Соцпартии и лоббировался на эту должность лично Морозом, причем методами, очень похожими на политический шантаж. И кто там потом будет разбираться, что министр окружен жесткими заместителями-регионалами и фактически лишен реальных полномочий?

Беда в том, что сторонам обострение конфликта таки не помешает. Оппозиции – потому что ничего так не консолидирует протестный электорат, как кровь побратима. Регионалам – потому что их пассионарно-ядерный электорат давно жаждет порадоваться расквашенным лицам „оранжистов”...

Николай Писарчук