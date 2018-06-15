“Генеральный секретарь” США Хиллари Клинтон: Америка остается с Украиной

Сегодня завершается визит в Украину главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон. Если бы я писала эту статью для женского журнала, наверно, я детально бы описала большие плоские белые пуговицы на синем костюме из льна, в котором вчера проводила свои встречи госпожа Госсекретарь, о полной женской естественности без капли ботокса, и о том, как Хиллари, уже будучи не очень юной, прошла имиджевый путь от типичной на вид американской женщины до первой во всех отношениях леди с обложки Вога...

За день до визита секретаря Госдепартамента США в Украину я обзвонила знакомых экспертов-международников. Просто хотела поговорить, чем для них будет визит Хиллари. Будет ли он символизировать какую-то фазу наших двусторонних отношений, или это дипломатический реверанс в зоне исключительных интересов России? Хочет ли США играть какую-то роль в регионе или Украина остается производной российско-американских отношений, а именно их «перезагрузки». Существует ли в принципе отдельная политика американской администрации относительно Украины.

Тогда мнения исследователей отличались кардинально. От крайней точки зрения: “Ничего не ожидайте от визита. Нас сдали, вся риторика США только формализирует статус кво”. До умеренной: “Визит Хиллари сбалансирует такое потепление с Россией. Украина будет оставаться в поле зрения Америки”. В принципе, кроме официальных бумаг, которые подписываются по результатам встреч, всегда есть что-то большее. Всегда есть моменты, когда даже дипломат может раскрыться, есть фразы, из которых можно почувствовать настроение одной из главных лиц государства. Именно ради этого несмотря на все версии аналитиков и показную определенность вектора и тональность визита стоит посещать их встречи.

Визит в Украину госпожи Клинтон был первым в большом турне главы Госдепартамента по странам Восточной Европы и Кавказа. В ее программе: участие в заседании двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству, встреча с Президентом Януковичем, лидером оппозиции Юлией Тимошенко, и выступление перед студентами киевских вузов в Политехническом Университете.

О БЕЛЫХ КРОССОВКАХ ЧЛЕНОВ ДЕЛЕГАЦИИ И СЧАСТЛИВОМ ВИДЕ УКРАИНСКОГО МИНИСТРА

В МИДе, где должен был состояться первый брифинг Хиллари, собралось больше сотни украинских и американских журналистов. В коридорах ведомства гуляли члены американской делегации. Между нами говоря, безукоризненно выглядели лишь женщины и секьюрити. Но мне нравится, что чиновники сверхдержавы могут приехать на заседание стратегической группы в костюме и белых кроссовках (жаль, что не было фотоаппарата), или ходить в съехавшем куда-то на сторону галстуке. “Это признак американской непосредственности, а если хочешь, и некоррумпированности”, - сказала я своей коллеге, которая одновременно со мной заметила господина в спортивной обуви. Впрочем охранники Хиллари выглядели как народные депутаты Украины. Мне понравилась одна девушка с лицом Софи Марсо и осанкой американского морского пехотинца. Было видно, что она несмотря на «детскую» внешность способна на эти все штуки, которые обычно показывают в американских боевиках.

– Можно посмотреть ваш значок? – осторожно спросила я (все охранники ходили с белыми значками с каким-то золотым символом).

– Come in, - позволила она.

Пока мы ожидали начала брифинга, я говорила с американскими коллегами. Многие из них работали в Москве, говорят по-русски и читают УНИАН. Мы говорили о наших отношениях США – Россия – Украина.

– Год назад Обама взял курс на перезагрузку с Россией, съездил в Москву, поблагодарил россиян за отданную Аляску, поел пельменей с перепелками, блинов с белугой. Россия позволила использовать свои базы для доставки военных грузов в Афганистан. Неделю назад президент РФ Дмитрий Медведев съездил в США, получил в подарок айпод и айфон, поел с Обамой бургеров, порцию картофеля фри разделили на двоих.

Что будет есть в Киеве Хиллари? - поинтересовалась какая-то моя коллега.

– Что она будет есть, сейчас не знаю. Но повариха, которая работала в ресторане Конкорд, рассказывала, что во время ее визита в Киев в 1995 году в статусе жены Билла Клинтона, Хиллари отказалась от всего предложенного роскошного меню и заказала на завтрак яичницу, - ответила я

Меня интересовало другое, я на пресс-конференции хотела спросить главу Госдепартамента, почему после таких российско-американских встреч на высшем уровне и подчеркнуто теплых объятий следует визит высоких американских политиков в Украину и Грузию и слова поддержки и заверения, что США не будут строить отношения с Россией за счет Украины (и Грузии). Так было в прошлом году, когда после визита Обамы состоялось турне вице-президента США Джо Байдена в Украину и Грузию, то же фактически происходит сейчас после визита Медведева в США.

Вопрос задать не смогла, их на брифинге была всего два, но встреча госпожа Госсекретаря и главы МИД Константина Грищенко и короткий брифинг меня для начала визита утешил. Было понятно, что Хиллари Клинтон прекрасно знает ситуацию в Украине. Примерно четыре из восьми минут ее итогового выступления на заседании группы, где присутствовали журналисты, она говорила об энергетике. О том, что все процессы должны быть прозрачными, и что все там должно происходить по правилам. Такое содержание выступления не могло быть продиктовано ничем иным, как новостью о решении Стокгольмского арбитража, который владельцу РУЭ Фирташу фактически помогли выиграть руководители энергетической отрасли Украины. Не знаю, что должен был чувствовать в этот момент министр иностранных дел Константин Грищенко, однопартиец министра ТЭК Юрия Бойко, отца непрозрачных газовых схем, который уже стал героем точнее антигероем учебников по схемам в ТЭК.

Впрочем Грищенко глаза не прятал, за однопартийца не стеснялся, выглядел вполне довольным и демократичным. Хотите, или нет, но визит главы Госдепа в Украину - это событие. На пресс-конференции прозвучали, как я уже говорила, два вопроса – от украинской и американской стороны.

Отвечая украинцам, Клинтон пообещала, что она и в дальнейшем будет следить за свободой прессы, и тем, не сворачивается ли свобода собраний в Украине.

Но за вопрос американской коллеги я потом отдельно ее поблагодарила.

Сразу же после завершения визита Медведева в Штаты, США задержали российских шпионов. Поэтому моя коллега из Вашингтон пост интересовалась, будет ли продолжаться шпионский скандал. – Шпионские скандалы должны остаться в двадцатом веке, мы строим новые, конструктивные двусторонние отношения с Россией, – не стала развивать тему госпожа Клинтон.

Хорошо, хоть внесла ясность. А то журналисты все дискутируют, было ли задержание российских шпионов сделано с благословения Обамы, или это и просто кто-то из ЦРУ хотел насолить российскому лобби в Вашингтоне, а именно Кисинджеру. Теперь понятно, что второе.

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ ДОЖДЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕГОВОРОВ ХИЛЛАРИ И ЯНУКОВИЧА

После МИДа Клинтон должна была встречаться с президентом, потом с лидером оппозиции Юлией Тимошенко, а после - со студентами. Добираясь до Политеха, думала, что студенческие встречи с известными политиками всегда имеют особенную атмосферу. Независимо, кто этот лектор, Кофи Анан или Хилари Клинтон. Наверное, потому что детей любят все. Наверное, потому что студентов хочется в убедить в лучшем. По пути мне пришла смс-ка от одного из моих приятелей-международников “Клинтон с Януковичем встречается, а на улице такой ливень”. Дождь был действительно сильным, но я отписала другое: “Во время приезда патриарха Варфоломея над Софией была радуга, а с поместной церковью ничего не выгорело, потому не обращай внимания на дождь. Это просто погода”.

Большой зал главного корпуса Политехнического Университета был полон. Чтобы увидеть Хиллари Клинтон, многие студенты, которые уже разъехались домой после сессии, вернулись в Киев. Приглашения раздавались главами студенческих советов, их получали как правило активисты студенческих движений.

Встреча на полчаса откладывалась, скорее всего Хиллари задержалась с Тимошенко. (Не думаю, что они долго разговаривали с Януковичем, беседа - не его стихия, но на этой встрече он успел госсекретаря назвать “генеральным секретарем”. Именно генсеки и политбюро ЦК КПСС в советские времена руководили СССР). Встретиться с Тимошенко выразил желание офис Хиллари Клинтон, они обратились в МИД с просьбой внести такую встречу в программу визита. Это понятно и с формальной точки зрения. Так как за Тимошенко проголосовала половина страны. И это имеет объяснение с эмоциональной точки зрения. Как уже известно, так называемый аудит правительства Тимошенко, который заказал Янукович, проводит та же кампания Trout Cacheris, которая в свое время работала против президента США Билла Клинтона по делу Моники Ливински. Все вы помните как мужественно, и с каким женским достоинством держалась тогда Хиллари. Потому вряд ли Хиллари оценила усилия правительственных чиновников, которые “заказали” инспекторов. Скорее всего, нормальная женщина должна была побрезговать такой вот кампанией. Но об аудите своей деятельности Тимошенко не говорила, у нее было достаточно тем для переговоров. Готовилась она к встрече обстоятельно. Она передала Клинтон решение арбитражного суда Стокгольма, наверное, рассказала о политзаключенном Макаренко и о сворачивании свобод. Наверное, рассказала, потому что лекция была чрезвычайно эмоционально насыщенной, а слова поддержки чрезвычайно искренними.

“Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ВАС ВДОХНОВИЛ МОЙ ВИЗИТ” Встреча в университете началась с выступления посла США по глобальным женским вопросам Мелани Вервир. Мелани Вервир – украинка по происхождению. Она рассказала, что оба ее дедушки родились в Украине, она как все украинцы диаспоры ждала и верила, что Украина станет независимой и каждое утро, будучи ребенком, произносила слова нынешнего гимна “Ще не вмерла Україна”. Я не знаю, как вам читать эти слова, но если бы вы их слышали, вы бы поверили ей. Зал аплодировал ей так же, как позже аплодировал самой Клинтон. Мелани говорила не на том академическом украинском, который учат иностранные специалисты по украинскому вопросу, а на том старом и немножко смешном языке, которым пользуются американские украинцы дома. Они в семьях всегда говорят по-украински, они очень хотят, чтобы их дети оставались украинцами. Еще она сказала, что Хиллари Клинтон всегда помогала и будет помогать Украине, так как делала это в должности первой леди и сенатора США. Мы можем верить, Мелани Вервир – давняя подруга Клинтон.

То ли потому, что Хиллари Клинтон после встречи с Тимошенко находилась под впечатлением от услышанного, то ли потому, что детей хочется убедить в лучшем, ее сигналы относительно поддержки Америкой Украиной были более четкими, как и более четко проявилось отношение к украинской власти:

– У Украины и Америки общие ценности. Демократия строится тяжело, потому что всегда есть люди, которые хотят красть... Я сегодня имела много дискуссий, и знаю о ваших проблемах в энергетике, о том, что там делают со средствами, знаю, что происходит сейчас... Это то, что касается вашей повседневной жизни, но вы должны верить и бороться. Америка в этой борьбе остается с вами.

Моя мама много сделала, чтобы я получила хорошее образование. Теперь я принимаю такие решения, о которых моя мама и не мечтала. Я очень много должна своему государству. Вы тоже должны своему государству.

Демократия происходит медленно. Как мы знаем, у нее есть недостатки, но никто не придумал лучшей формы, чем демократия. У вас есть гражданское общество, у вас есть неправительственные организации. Я очень поощряла не прекращать эту работу и строить свое государство, оставаться активными, действовать, работать еще тяжелее, обеспечивать ваше будущее. США хочет быть вашим партнером. Сегодня мы имели вторую сессию нашей стратегической украино-американской группы, в конце года, возможно, состоится следующее ее заседание. У нас будет сотрудничество в оборонной отрасли. Возможно сотрудничество в сфере новых инвестиционных проектов относительно энергетической безопасности. Энергетическая независимость необходима любому государству и та, которой 234 года, и та которой девятнадцать. Мы будем поддерживать свободу прессы, свободу обращений к власти и свободу собраний. Я говорила с вашим президентом, и он обещал поддержать свободу слова и верховенство права, пообещал искоренить коррупцию. Мы приветствуем заявления и намерения, но заявления должны иметь имплементацию.

Дальше Клинтон сама фактически была модератором лекции. Она, увидев поднятую руку студента, показывала на него, и ему передавали микрофон.

Студенты задавали вопрос по-английски. Отмечу, что их вопросы были не хуже, чем некоторые от профессионалов на некоторых телеканалах.

– У вас произошла перезагрузка с Россией. Каково место Украины в вашей внешней политике? – Мы хотели бы иметь хорошие отношения с Россией. Широкие комплексные общие отношения. Это не значит, что мы поддерживаем то, что Россия делает в Грузии и как она ведет себя с правозащитными организациями. Совсем не значит. Но у нас есть почва для сотрудничества, мы ищем пути сотрудничества. Мы хотели прекратить тенденции к вооружению, это порождает нестабильность и порождает новые вызовы. Потому мы хотели бы иметь общие санкции относительно Ирана. Нам важно иметь общие взгляды на события в Афганистане. Если Афганистан испытает поражение, то проиграет не только Афганистан, а все мы.

– Говорили, что на сегодняшней встрече с президентом вы советовали ему уволить главу СБУ Валерия Хорошковского? – прозвучал второй вопрос. (Вопрос был провокативным, потому что в действительности это один из американских аналитиков советовал госпоже Клинтон посоветовать Януковичу снять Хорошковского)

– Мы не можем давать никаких советов относительно увольнений и назначений, – ответила Клинтон, – Но у меня был длинный разговор с министром иностранных дел и президентом и я дала определенные рекомендации относительно гражданского общества. И я хотела бы, чтобы после этих встреч с украинскими должностными лицами в Украине были сделаны конкретные шаги по защите основных гражданских прав и свобод.

Интересным был вопрос, почему США не разберутся с пиратством. Он интересен тем, что обычно украинские противники НАТО упрекают Америку, что она не может или не хочет разобраться с пиратством.

– Пиратство - страшное препятствие. Пираты действуют не только в Аденском заливе. И мы не можем присутствовать всюду. Мы работаем с судовладельцами, но не все они хотят иметь вооруженную охрану на судах. Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность осудить пиратов, – услышала в ответ.

Одними из последних на этой встрече слов Хиллари были:

– Лучшая мотивация в перестройке для демократии - это наличие граждан, которые не принимают статус кво. Не останавливайте работу, не теряйте желания. Вызовы тяжелые, но они не тяжелее, чем те, что раньше стояли перед Украиной. Вы можете играть роль в принятии решений. И тот взнос, что вы сделаете, сто раз вам вернется. Американская администрация и Обама поддерживают вас. И я бы хотела, чтобы мой визит был для вас вдохновением.

Постскриптум. Меня легко вдохновить на перестройку демократии и укрепление свободы слова. В конечном итоге, это моя профессия. Хотя я понимаю, что все речи Хиллари, это пример типичного американского миссионерского идеализма (так это называют ученые – американисты) в стране, которую Штаты проиграли, в которой им не удалось реализовать свое геополитическое видение. Мы же и на минуту не сомневаемся, что США хотели присоединить нас к Альянсу, включить в зону евроатлантической безопасности. (Отдельные западные аналитики говорят, что США проиграли эту битву сознательно, опасаясь, что Россия, имея множество рычагов, в случае отхода Украины просто устроит вторую Осетию).

Ряд заявлений Хиллари и в поддержку оппозиции и в поддержку власти, комичная просьба президента к “генсекретарю” Клинтон поддержать Украину в связи с ее внеблоковостью (интересно, заметил бы наш президент, если бы его окружение опять сменило внешний курс на противоположный) свидетельствуют, что США пришли к меньшему знаменателю.

Правительственные чиновники США пока еще будут просто приезжать, выполнять роль промоутеров мира и стабильности. Не будем грустить. У нас много работы. Той, о которой говорила Клинтон. В конечном итоге, мы все задолжали своему государству. А разве оно не заслуживает лучшего?

Лана Самохвалова