Показ мод: Кужель в белом, Коляденко в красном, дочь Кучмы – в кусочках меха…

С 14 по 20 марта в Украине проходят традиционные показы Украинских сезонов моды, на которых представляют свои коллекции отечественные дизайнеры. Этот показ юбилейный – двадцатый. Корреспонденты УНИАН побывали на втором дне показа сезонов моды.

Суши в пластиковых судочках, 49 гривен – маленькая порция, 130 – большая. Фотографии беременной модели с обнаженным животиком, на стене большого ангара с подиумом, сооруженного возле Альта-центра. Снующие официантки, девушки в одинаковых горчичного цвета безрукавках, призванные рассаживать гостей. В холле – импровизированная сцена, на которой проходят перформенсы спонсоров Украинской недели моды.

Киев не Милан, говорят те, кто бывал в Милане, но все равно, киевляне – молодцы. Чтобы устраивать показы в нашей перманентно-кризисной стране, с убитой легкой промышленностью на это нужно особое мужество. Мы побывали на втором дне традиционных ежегодных сезонов моды в Украине.

Александра Кужель явилась в белых джинсах, белой же двойке и полупальто

Сначала присели за столик маленького «походного» ресторана к Александре Владимировне Кужель, завсегдатаю такого рода мероприятий.

– Я бываю на сезонах моды с первого года их проведения. Сейчас я летела на Автандила (грузинский дизайнер. – Авт.). Еще хочу посмотреть и Алексея Залевского и Оксану Караванскую, – рассказывала Александра Владимировна. – У меня в гардеробе есть вещи и Оксаны Караванской, и Натальи Глазковой, и Людмилы Кислено, и Анны Бублик. То, что на мне сейчас, – это классическая немецкая одежда из магазина. Классические белые джинсы, белая двойка, полупальто.

Наши дизайнеры давно соответствуют мировому уровню. Увы, люди, которые толкаются здесь ради тусовки не особо думают, что, купив одну вещь у дизайнера, они помогут отечественной фэшн-индустрии. Для меня эти показы – индикатор того, как идут дела в легкой промышленности. Я ведь проехала все швейные, ювелирные и обувные фабрики Украины. Наши сезоны моды – убыточны. Ведь если бы дизайнеры шили сто вещей, то это было бы в десять раз дешевле, чем сейчас, когда они шьют десять моделей. К сожалению, сезоны моды никак не могут стать рынком для байеров, которые бы заказывали прет-а-порте (массовые линии) у наших дизайнеров. Наши богатые люди, политики одеваются дорого, Бриони и Луи Виттон, которые они меняют каждый день, не повторяются. Это не про вас с вами. Но украинские женщины все равно выглядят хорошо.

За час до разговора мы посмотрели показ дизайнера из Днепропетровска Таниты Далис. Ее платья из шелка и шифона особенно пришлось по душе журналисткам, но вызвали кое-какие претензии критиков, которые считают, что нельзя эксплуатировать тему сексуальной бизнес-леди. Во время показа одна из моделей потеряла туфельку. Как потом призналась сама Танита, ей сказали, что нужно вести обувь 39–40 размера, а у киевских моделей ножки оказались прям – золушкины, и они шли, едва не выпадая из туфлей сорокового размера.

Модели Таниты Далис были почти все в темных тонах, но отличались эротичными элементами

У Таниты свой бутик в Днепропетровске, куда по ее словам приезжают и клиентки из Киева. Интересно, что одна из ее моделей вышла в наряде такого лилового цвета с такой же фатой. «Это для женщины, которая выходит замуж где-то так в четвертый раз», – шутя объяснила Танита.

С интересом посмотрели мы и на коллекцию Автандила Цквитинидзе. Вещи этого грузинского дизайнера продаются в Баден-Бадене, Карлсруе, Москве. Сам он одевает бизнес, шоу и политическую элиту свой страны. По его собственному признанию: «У меня одевается много политических дам, но самая любимая из них это Виталина Ющенко (дочь Президента. – Авт.), которая часто шьет у меня». На брифинге после показа Автандил наделал комплиментов прессе, которая, по его словам, профессионально пишет о моде, а потом сказал, что за кулисами уже стоит очередь из желающих: «Хочу, хочу такие брючки, как у Автандила…»

Если первые показы проходили при наполовину пустых залах, основными зрителями которых, судя по виду, были студенты дизайнерских факультетов, но уже перед вечерними показами (Алексея Залевского и Оксаны Караванской) в кулуарах было не пробиться.

Дмитрий Коляденко расхаживал в красных брюках и такой же куртке

Выиграв зеркальце от кофейного спонсора фестиваля, я подошла к хореографу Дмитрию Коляденко, одетого в красные брюки и такой же расцветки куртку.

– Пришел на показ Леши Залевского, – объяснил Дима. – Вчера вместе с Лешей снимали «Шанс», но он отказался мне показывать, что у него модно, а сегодня вот пришел сам посмотреть. Звезде нужно много, очень много одежды. Чем больше звезда, тем больше ей нужно вещей. Вы понимаете, что я не могу дважды надеть одну и ту же вещь. Поэтому летаю в Милан, в Нью-Йорке, на шоу-румы, тут тоже одеваюсь, у Залевского, у Гапчука и Тана. Лиля Пустовит не шьет мужское. Я сам диктатор моды, я знаю, что модно, что будет модно, сам диктую моду, и поэтому мне сложно что-то подобрать. То, что сейчас на мне, я сам придумал.

Дочь Кучмы носила светло-шоколадные тона с кусочками меха и зауженные брюки

На подиуме стояла Елена Франчук – дочь Леонида Кучмы. Она была одета в светло-шоколадных тонах кофточке с нашитыми кусочками меха и модных сейчас зауженных брюках.

– Пришла на Алексея Залевского, – объяснила нам Елена Леонидовна. – Леша открыл мне мир украинской моды, мы с ней работали в рамках одного благотворительного показа. А сейчас готовим еще один показ. 30 марта состоится показ всех дизайнеров, где каждый из них представит по одному платью. Потом это будет продавать на благотворительном аукционе, и вырученные деньги пойдут на лечение детей-сирот.

– А что на вас сейчас одето?

– Это – интимно. Мой секрет, – отказалась признаваться Елена. Наверное, какой-нибудь Дольче и Габанна…

После того, как на подиуме Алексей Залевский показал женщин в блестящих шлемах, в платьях с паетками, в пальто, воротники которых расшиты жемчугом, он зашел на брифинг.

О голых мужчинах и женщинах

– Что это у вас, голые мужчины на платьях нарисованы? Откуда такая ткань? – поинтересовались журналисты.

– Там не только мужчины, но и женщины. А ткань в Киеве заказал. Народ, хотите сенсацию? Договорился с модельным агентством платить девушкам по пятьдесят долларов за показ. А они за два часа до показа звонят мне и заявляют, что им нужно по пятьдесят евро. Я спрашиваю: а почему не фунтов стерлингов? Отдельные модели согласились вообще без процентов работать, но, тем не менее, «из принципа» директора их агентств восьми девушкам запретили выходить на сцену. Представляете? Хорошо, что нашлись модели, которые согласились выйти бесплатно. Ну ладно, бегу, мне готовить сцену для Оксаны Караванской.

Модели Оксаны Караванской ходили по подиуму под колыбельные песни в платьях, ткань которых была сделана из шелка, шерсти и капрона. Пройдя по подиуму, девушки просто ложились на ступени, как бы заснуть. Позже Оксана шутя сказала, что, возможно, тема колыбельной, под которую проходил показ, навеяна желанием выспаться, ведь у нее четырехмесячная дочка.

– Оксана, – спросила я после показа, – а Катерина Михайловна Ющенко после инаугурации Президента у вас еще что-то шила?

– Да. И много. Но я про это ничего не скажу, – улыбнулась Оксана.

Маша Мищенко

Фото Дмитрия Стаховского